Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Восемь игроков "Челси" вошли в символическую сборную Лиги Европы

30 мая, 20:10

Технические наблюдатели УЕФА определили 18 лучших игроков по итогам евросезона

Фото: AFP

УЕФА на официальном сайте опубликовал символическую сборную Лиги Европы сезона 2018/2019 годов. Напомним, в финале турнира в Баку на Олимпийском стадионе "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1 и во второй раз в истории завоевал трофей. Команду сезона, куда вошло 18 игроков, составляли технические наблюдатели УЕФА.

Отметим, что в число лучших были включены сразу восемь представителей победителя турнира, а вот из украинских клубов никто не удостоился подобного внимания.

ВРАТАРИ

  • Кевин Трапп ("Айнтрахт")
  • Кепа Аррисабалага ("Челси")

ЗАЩИТНИКИ

  • Алекс Гримальдо ("Бенфика")
  • Сеад Колашинац ("Арсенал")
  • Лоран Косьельни ("Арсенал")
  • Давид Луис ("Челси")
  • Сесар Аспиликуэта ("Челси")
  • Данни да Коста ("Айнтрахт")

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

  • Макото Хасебе ("Айнтрахт")
  • Филип Костич ("Айнтрахт")
  • Жоржиньо ("Челси")
  • Н`Голо Канте ("Челси")

НАПАДАЮЩИЕ

  • Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")
  • Оливье Жиру ("Челси")
  • Лука Йович ("Айнтрахт")
  • Жоау Фелиш ("Бенфика")
  • Педро Родригес ("Челси")
  • Эден Азар ("Челси")

Ранее мы сообщали, что Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге Европы. Француз наколотил 11 мячей в 14 матчах, три из которых в ворота киевского "Динамо" на "Олимпийском".

Также после финала стало известно, что Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы. 60-летний специалист завоевал первый трофей в карьере.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег УЕФА, Лига Европы

Вы сейчас просматриваете новость " Восемь игроков "Челси" вошли в символическую сборную Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UEFA.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таким не похвастаются Месси и Роналду: звезда "Челси" первым выиграл все международные трофеи

Сегодня, 17:09

Испанский полузащитник не только стал обладателем трофеев, но и забивал в каждом финале

Гари Линекер раскритиковал финал Лиги Европы в Азербайджане из-за стадиона в Баку

Сегодня, 10:43

Знаменитому в прошлом футболисту Линекеру не понравился вид на поле с трибуны: "Как если бы остался дома"

Битва двух английских клубов в финале Лиги Европы вывела в Лигу чемпионов французский "Лион"

Сегодня, 10:16

Путевка в групповой этап Лиги чемпионов согласно рейтингу коэффициентов УЕФА отошла третьей команде Франции

Лондонское дерби в финале Лиги Европы: обзор матча "Челси" – "Арсенал"

Сегодня, 08:38

Голы и лучшие моменты главного матча Лиги Европы в Баку

Чемпионы! Как "Челси" награждали после победы в Лиге Европы

Сегодня, 00:41

В лондонском дерби "Синие" разгромили "Арсенал"

Игрок "Челси" стал первым, кто забивал в финалах всех еврокубковых турниров

Сегодня, 00:38

Испанский полузащитник вошел в историю еврокубковых турниров

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Скандал с ликвидацией УПЦ: украинский священник сделал заявление

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:40

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

Вчера, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк

28 мая, 20:00

У Анны и Виталия растет сын Артем

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

28 мая, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь