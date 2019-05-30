Восемь игроков "Челси" вошли в символическую сборную Лиги Европы

Технические наблюдатели УЕФА определили 18 лучших игроков по итогам евросезона

Фото: AFP

УЕФА на официальном сайте опубликовал символическую сборную Лиги Европы сезона 2018/2019 годов. Напомним, в финале турнира в Баку на Олимпийском стадионе "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1 и во второй раз в истории завоевал трофей. Команду сезона, куда вошло 18 игроков, составляли технические наблюдатели УЕФА.

Отметим, что в число лучших были включены сразу восемь представителей победителя турнира, а вот из украинских клубов никто не удостоился подобного внимания.

ВРАТАРИ

Кевин Трапп ("Айнтрахт")

Кепа Аррисабалага ("Челси")

ЗАЩИТНИКИ

Алекс Гримальдо ("Бенфика")

Сеад Колашинац ("Арсенал")

Лоран Косьельни ("Арсенал")

Давид Луис ("Челси")

Сесар Аспиликуэта ("Челси")

Данни да Коста ("Айнтрахт")

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Макото Хасебе ("Айнтрахт")

Филип Костич ("Айнтрахт")

Жоржиньо ("Челси")

Н`Голо Канте ("Челси")

НАПАДАЮЩИЕ

Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")

Оливье Жиру ("Челси")

Лука Йович ("Айнтрахт")

Жоау Фелиш ("Бенфика")

Педро Родригес ("Челси")

Эден Азар ("Челси")

Ранее мы сообщали, что Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге Европы. Француз наколотил 11 мячей в 14 матчах, три из которых в ворота киевского "Динамо" на "Олимпийском".

Также после финала стало известно, что Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы. 60-летний специалист завоевал первый трофей в карьере.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Восемь игроков "Челси" вошли в символическую сборную Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"