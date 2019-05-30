Восемь игроков "Челси" вошли в символическую сборную Лиги Европы
Технические наблюдатели УЕФА определили 18 лучших игроков по итогам евросезона
УЕФА на официальном сайте опубликовал символическую сборную Лиги Европы сезона 2018/2019 годов. Напомним, в финале турнира в Баку на Олимпийском стадионе "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1 и во второй раз в истории завоевал трофей. Команду сезона, куда вошло 18 игроков, составляли технические наблюдатели УЕФА.
Отметим, что в число лучших были включены сразу восемь представителей победителя турнира, а вот из украинских клубов никто не удостоился подобного внимания.
ВРАТАРИ
- Кевин Трапп ("Айнтрахт")
- Кепа Аррисабалага ("Челси")
ЗАЩИТНИКИ
- Алекс Гримальдо ("Бенфика")
- Сеад Колашинац ("Арсенал")
- Лоран Косьельни ("Арсенал")
- Давид Луис ("Челси")
- Сесар Аспиликуэта ("Челси")
- Данни да Коста ("Айнтрахт")
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
- Макото Хасебе ("Айнтрахт")
- Филип Костич ("Айнтрахт")
- Жоржиньо ("Челси")
- Н`Голо Канте ("Челси")
НАПАДАЮЩИЕ
- Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")
- Оливье Жиру ("Челси")
- Лука Йович ("Айнтрахт")
- Жоау Фелиш ("Бенфика")
- Педро Родригес ("Челси")
- Эден Азар ("Челси")
Ранее мы сообщали, что Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге Европы. Француз наколотил 11 мячей в 14 матчах, три из которых в ворота киевского "Динамо" на "Олимпийском".
Также после финала стало известно, что Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы. 60-летний специалист завоевал первый трофей в карьере.
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