Восемь лет самому скандальному матчу сборной Украины: когда еще не придумали VAR

Восемь лет назад, 19 июня 2012 года, состоялся один из самых скандальных матчей в истории сборной Украины. В этот день команда Олега Блохина провела последний матч на домашнем Евро-2012 против сборной Англии. Для выхода из группы украинцам нужно было обязательно обыгрывать англичан, но в разборки на поле вмешался главный арбитр встречи Виктор Кашшаи.

Реклама

Читайте также: Лебединая песня Шевченко: в этот день восемь лет назад сборная Украины выиграла единственный матч Евро

В начале второго тайма Уэйн Руни открыл счет в матче и усложнил задачу украинцам. Тем не менее, гонимые родными трибунами "желто-синие" не опустили руки и спустя 13 минут Марко Девич обыграл Джона Терри и пробил по воротам. Мяч зацепил ногу вратаря и по высокой траектории полетел в ворота. Украинцы уже готовились праздновать взятие ворот, но подоспевший Джон Терри выбил мяч с линии ворот…

На повторе был отчетливо видно, что мяч пересек линию, и арбитр долен был зафиксировать взятие ворот, но у Кашшаи и было другое мнение. Не помог ему ни боковой ассистент, явно не успевавший за моментом, ни ассистент за воротами, а VAR тогда еще не придумали.

Реклама

Украинцы в итоге проиграли и прекратили выступление на домашнем Евро после группового этапа, а Англия в четвертьфинале уступила будущим финалистам итальянцам.

И даже тот факт, что во время зарождения скандальной атаки Артем Милевский был в офсайде и гол все равно не нужно было засчитывать, Кашшаи все равно остался главным врагом украинских болельщиков.

Читайте также: "Гусев из рюкзачка достает пиво. Шевченко пронюхал, бежит...": Милевский вспомнил случай в сборной

Кстати, после встречи ошибку бригады арбитров признали и в УЕФА, но основную вину положили на ассистента за воротами. "На матче Англия-Украина, к сожалению, было неправильное решение. Мяч был забит в ворота, прошел на 50 см за линию ворот – это правда. Это была человеческая ошибка. Это единственная ошибка на тысячу матчей", – заявил старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина.

Тем не менее, Кашшаи больше на украино-польском чемпионате Европы не работал, а затем допустил еще несколько скандальных ошибок в своей карьере. А совсем недавно он возглавил судейский корпус России. Символично, не правда ли?

Реклама

Смотрите, как Украины обыгрывала чемпионов Европы Португалию:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама