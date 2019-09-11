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Восьмибалльный английский шторм снес Косово: все голы в матче отбора на Евро-2020

11 сентября, 09:45

Команды на двоих забили восемь голов

Англия - Косово

Англия - Косово / Фото: thefa.com

В пятом туре квалификации на Евро-2020 в Группе А сборная Косово шокировала Англию, забил три гола, но в итоге проиграла со счетом 5:3. В этот день сборная Украины сыграла товарищеский матч с Нигерией. Мы вели онлайн матча Украина – Нигерия с видео голов и яркими фотографиями.

Англия – Косово 5:3

Голы: 0:1 – 1 Бериша, 1:1 – 8 Стерлинг, 2:1 – 19 Кейн, 3:1 – 38, автогол Войвода, 4:1 – 44 Санчо, 5:1 – 45 Санчо, 5:2 – 49 Бериша, 5:3 – 55, пенальти Мурики.

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Англия – Пикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Кин, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Санчо (Рэшфорд, 85), Баркли (Маунт, 83), Стерлинг, Кейн.

Косово – Мурич, Ррахмани, Войвода, Хадерджонай, Воца (Рашкай, 59), Бериша (Хасани, 85), Муслия (Пакярада, 46), Целина, Халими, Алити, Мурики.

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Предупреждения: Халими (63), Пакярада (65), Алити (70), Бериша (83), Рашкай (86).

В другом поединке отбора на Евро-2020 Криштиану Роналду поиздевался над Литвой, забив четыре мяча. В итоге сборная Португалии выиграла со счетом 5:1.

Напомним, что Зинченко посвятил вильнюсский гол маме и "пригрозил" Месси. "Гол хочу посвятить своей маме, у нее день рождения.

Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы:

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Источник: Сегодня|Спорт

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