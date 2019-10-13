Воспитанник "Динамо", ставший вратарем сборной Казахстана, пропустил два гола от Бельгии

Бельгийская команда продолжает куражиться в отборочном турнире Евро-2020, обыгрывая всех подряд

Бельгия забивает украинскому казахстанцу / Фото: Reuters

Сборная Бельгии по футболу, досрочно вышедшая на Евро-2020, продолжает сметать своих соперников в поединках отборочного турнира. В воскресенье, 13 октября, "красные дьяволы" забили два сухих мяча в ворота воспитанника киевского "Динамо" Дмитрия Непогодова, принявшего гражданство Казахстана и сейчас защищающего цвета этой страны. 2:0 – восьмая победа Бельгии в восьми матчах квалификации Евро-2020. Разница мячей просто сумасшедшая – 30:1.

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Обзор матча Казахстан – Бельгия (0:2)

Казахстан – Бельгия 0:2

Голы: 0:1 – 21 Батшуайи, 0:2 – 53 Менье

13 октября, "Астана Арена"

Казахстан: Непогодов, Абикен, Бейсебеков, Шомко, Суюмбаев (Вороговский, 61), Марочкин, Жуков (Жангылышбай, 84), Малый, Исламхан, Керымжанов, Федин (Перцух, 71)

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Мехеле, 90), Менье, Витцель, Прат, Азар, Азар, Батшуайи (Бентеке, 78), Мертенс (Феррейра Карраско, 78)

Предупреждения: Жуков (36), Малый (57), Бейсебеков (83), Абикен (90) – Батшуайи (11), Витцель (82)

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Напомним, в понедельник, 14 октября, сборная Украины в рамках отборочного цикла Евро-2020 сыграет на НСК "Олимпийский" с Португалией. Ничьи хватит команде Андрея Шевченко, чтобы досрочно выйти в финальную часть турнира.

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Однако тренер действующих чемпионов Европы португальцев Фернанду Сантуш заявил, что дарить ничью Украине не намерен. "Обе команды будут стремиться выиграть и тем самым решить свои турнирные задачи", – заявил коуч действующих чемпионов Европы.

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