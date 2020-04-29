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"Война" из-за коронавируса: "Лион" требует продолжить чемпионат Франции, несмотря на запрет властей

29 апреля, 10:59

Олег Люлька

Жан-Мишель Ола не намерен подчиняться воле премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа

Президент знаменитого французского клуба, 7-кратного чемпиона страны "Лиона" Жан-Мишель Ола выступил против досрочного завершения чемпионата Франции по футболу. Напомним, накануне премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что Лига 1 не может быть доиграна из-за коронавируса,добавив, крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября.

"У нас был план, согласно которому с 11 мая мы возобновляем тренировки, а с 15 июня – матчи, чтобы завершить чемпионат 3 августа. Неужели нет возможности найти формат, который позволил бы нам завершить чемпионат? – недоумевает президент "Лиона". – Я внимательно читал рекомендации УЕФА закончить чемпионат даже в упрощенном варианте. Я думаю, что возможно в августе сыграть плей-офф, отложив до 15 сентября старт нового чемпионата. Я не уверен, что этот сезон завершен. Я призываю не торопиться"

Жан-Мишель Ола

Жан-Мишель Ола / Фото: Twitter

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Ранее мы писали, что звезды французского чемпионата Неймар и Мбаппе отказались от понижения зарплаты во время пандемии. Переговоры руководства "Пари Сен-Жермен" с футболистами команды о сокращении окладов зашли в тупик.

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Франция карантин футбол чемпионат Франции Лион Франция Жан-Мишель Ола

Источник: isport.ua

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