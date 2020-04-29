Это не Месси: Неймар и Мбаппе отказались от понижения зарплаты во время пандемии

Переговоры руководства "Пари Сен-Жермен" с футболистами команды о сокращении окладов зашли в тупик

Гранд французского и мирового футбола "Пари Сен-Жермен" не может договориться с игроками о сокращении заработной платы, сообщает издание L'Equipe. На данный момент переговоры боссов клуба с Неймаром, Мбаппе и их партнерами зашли в тупик. Напомним, накануне Премьер-министр Франции объявил, что Лига 1 не может быть доиграна из-за коронавируса.

По данным французских медиа, "Пари Сен-Жермен" все еще не может прийти к компромиссу по вопросу сокращения зарплат с футболистами команды, интересы которых представляют бразильские легионеры Тьяго Сильва и Маркиньос. При этом в "ПСЖ" уже подсчитали, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, могут потерять около 240 млн евро.

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Ранее мы писали, чторади возвращения в "Барселону" Неймар готов на сумасшедшие жертвы. В случае камбека в Каталонию годовой доход бразильца уменьшится с 52 до 22 млн евро в год, поскольку он потеряет деньги от рекламного контракта с Национальным банком Катара.

Также сообщалось, что из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млн. По прогнозам французского политика Даниэля Кон-Бендита, стоимость форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе просядет в шесть раз.

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Напомним, что в "Барселоне", куда может вернуться Неймар, уже давно договорилось о снижении зарплаты с игроками на 70 процентов до тех пор, пока в Испании сохраняется режим чрезвычайного положения. Он был объявлен 14 марта и должен закончиться 10 мая. Однако, не исключено, затянуть пояса Месси и другим игрокам каталонского гранда придется на более продолжительный срок.

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