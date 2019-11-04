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Впервые после инфаркта: Икер Касильяс провел первую за полгода тренировку на поле

4 ноября, 21:44

Знаменитый вратарь показал бутсы, которые полгода пролежали в шкафу без дела

Икер Касильяс

Икер Касильяс / Фото: Twitter

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс впервые тренировался на поле после инфаркта, который испанец перенес в мае 2019-го. Об этом 38-летний футболист сообщил в своем Twitter. Напомним, Касильяс был признан лучшим вратарем прошлого чемпионата Португалии.

"6 месяцев и 3 дня вы пролежали в шкафу", – подписал фото с бутсами Касильяс.

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса весной на тренировке. В ходе занятия вратарь, в составе "Реала" трижды выигрывавший Лигу чемпионов, почувствовал недомогание. Медицинский штаб "Порту" доставил футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

Изначально врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса. Как заявил сразу после случившегося испанский кардиолог Хуан Антонио Корбалан, голкипер может и не мечтать о возобновлении своей футбольной карьеры.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за "Реал". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. Недавно появилось первое фото Касильяса в зале после инфаркта.

Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4):

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вратарь Порту чемпионат Португалии Икер Касильяс

Источник: СЭ

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