Нулевой Роналду и Малиновский в Генуе: расписание и результаты третьего тура чемпионата Италии

"Фиалки" не дали забить "Ювентусу" - чемпион впервые в сезоне ушел с поля без победы

Рибери поставил подножку Роналду / Фото: AFP

Третий тур футбольного первенства Италии ознаменовался осечкой бессменного чемпиона последних лет "Ювентуса". После побед над "Пармой" (1:0) и "Наполи" (4:3) туринцы не смогли на выезде обыграть "Фиорентину" – 0:0. "Видели, как сыграл наш 36-летний Рибери? Он был лучше, чем их Роналду!" – заявил после матча владелец "фиалок" Рокко Коммиссо.

Кстати, накануне игрок "Ювентуса" признался, сколько денег тратит в ночных клубах. "Чувствую себя виноватым", – говорит Алекс Сандро.

В третьем туре итальянского чемпионата "Аталанта" Руслана Малиновского играет на выезде с "Дженоа", а "Рома" Паулу Фонсеки принимает "Сассуоло". Напомним, на днях была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" у руля "волков": Фонсека получает в 10 раз меньше, чем Роналду.

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Чемпионат Италии, 3 тур

Суббота, 14 сентября

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Фиорентина - Ювентус - 0:0

Наполи - Сампдория - 2:0

Интер - Удинезе – 1:0

Воскресенье, 15 сентября

13:30 Дженоа - Аталанта "Футбол 2"

16:00 СПАЛ - Лацио "Футбол 2"

16:00 Брешия - Болонья

16:00 Парма - Кальяри

19:00 Рома - Сассуоло

21:45 Верона - Милан "Футбол 2"

21:45 Торино - Лечче

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Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 3 3 0 0 7-1 9 2 ЮВЕНТУС 3 2 1 0 5-3 7 3 НАПОЛИ 3 2 0 1 9-7 6 4 ТОРИНО 2 2 0 0 5-3 6 5 ЛАЦИО 2 1 1 0 4-1 4 6 ДЖЕНОА 2 1 1 0 5-4 4 7 БОЛОНЬЯ 2 1 1 0 2-1 4 8 ВЕРОНА 2 1 1 0 2-1 4 9 САССУОЛО 2 1 0 1 5-3 3 10 ПАРМА 2 1 0 1 3-2 3 11 АТАЛАНТА 2 1 0 1 5-5 3 12 БРЕШИА 2 1 0 1 1-1 3 13 МИЛАН 2 1 0 1 1-1 3 14 УДИНЕЗЕ 3 1 0 2 2-4 3 15 РОМА 2 0 2 0 4-4 2 16 ФИОРЕНТИНА 3 0 1 2 4-6 1 17 СПАЛ 2 0 0 2 2-4 0 18 КАЛЬЯРИ 2 0 0 2 1-3 0 19 ЛЕЧЧЕ 2 0 0 2 0-5 0 20 САМПДОРИЯ 3 0 0 3 1-9 0

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