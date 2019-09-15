Нулевой Роналду и Малиновский в Генуе: расписание и результаты третьего тура чемпионата Италии

Третий тур футбольного первенства Италии ознаменовался осечкой бессменного чемпиона последних лет "Ювентуса". После побед над "Пармой" (1:0) и "Наполи" (4:3) туринцы не смогли на выезде обыграть "Фиорентину" – 0:0. "Видели, как сыграл наш 36-летний Рибери? Он был лучше, чем их Роналду!" – заявил после матча владелец "фиалок" Рокко Коммиссо.
Кстати, накануне игрок "Ювентуса" признался, сколько денег тратит в ночных клубах. "Чувствую себя виноватым", – говорит Алекс Сандро.
В третьем туре итальянского чемпионата "Аталанта" Руслана Малиновского играет на выезде с "Дженоа", а "Рома" Паулу Фонсеки принимает "Сассуоло". Напомним, на днях была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" у руля "волков": Фонсека получает в 10 раз меньше, чем Роналду.
Чемпионат Италии, 3 тур
Суббота, 14 сентября
Фиорентина - Ювентус - 0:0
Наполи - Сампдория - 2:0
Интер - Удинезе – 1:0
Воскресенье, 15 сентября
13:30 Дженоа - Аталанта "Футбол 2"
16:00 СПАЛ - Лацио "Футбол 2"
16:00 Брешия - Болонья
16:00 Парма - Кальяри
19:00 Рома - Сассуоло
21:45 Верона - Милан "Футбол 2"
21:45 Торино - Лечче
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Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|ЮВЕНТУС
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|3
|НАПОЛИ
|3
|2
|0
|1
|9-7
|6
|4
|ТОРИНО
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|5
|ЛАЦИО
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|6
|ДЖЕНОА
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|7
|БОЛОНЬЯ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|ВЕРОНА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9
|САССУОЛО
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|10
|ПАРМА
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|11
|АТАЛАНТА
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|12
|БРЕШИА
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|13
|МИЛАН
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|14
|УДИНЕЗЕ
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|15
|РОМА
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|16
|ФИОРЕНТИНА
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|17
|СПАЛ
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18
|КАЛЬЯРИ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|19
|ЛЕЧЧЕ
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|20
|САМПДОРИЯ
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
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