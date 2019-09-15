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Нулевой Роналду и Малиновский в Генуе: расписание и результаты третьего тура чемпионата Италии

15 сентября, 07:44

"Фиалки" не дали забить "Ювентусу" - чемпион впервые в сезоне ушел с поля без победы

Рибери поставил подножку Роналду

Рибери поставил подножку Роналду / Фото: AFP

Третий тур футбольного первенства Италии ознаменовался осечкой бессменного чемпиона последних лет "Ювентуса". После побед над "Пармой" (1:0) и "Наполи" (4:3) туринцы не смогли на выезде обыграть "Фиорентину" – 0:0. "Видели, как сыграл наш 36-летний Рибери? Он был лучше, чем их Роналду!" – заявил после матча владелец "фиалок" Рокко Коммиссо.

Кстати, накануне игрок "Ювентуса" признался, сколько денег тратит в ночных клубах. "Чувствую себя виноватым", – говорит Алекс Сандро.

В третьем туре итальянского чемпионата "Аталанта" Руслана Малиновского играет на выезде с "Дженоа", а "Рома" Паулу Фонсеки принимает "Сассуоло". Напомним, на днях была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" у руля "волков": Фонсека получает в 10 раз меньше, чем Роналду.

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Чемпионат Италии, 3 тур

Суббота, 14 сентября

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Фиорентина - Ювентус - 0:0
Наполи - Сампдория - 2:0
Интер - Удинезе – 1:0

Воскресенье, 15 сентября

13:30 Дженоа - Аталанта "Футбол 2"
16:00 СПАЛ - Лацио "Футбол 2"
16:00 Брешия - Болонья
16:00 Парма - Кальяри
19:00 Рома - Сассуоло
21:45 Верона - Милан "Футбол 2"
21:45 Торино - Лечче

Смотреть трансляции матчей чемпионата Италии можно по подписке на oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Италии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ИНТЕР33007-19
2 ЮВЕНТУС32105-37
3 НАПОЛИ32019-76
4 ТОРИНО22005-36
5 ЛАЦИО21104-14
6 ДЖЕНОА21105-44
7 БОЛОНЬЯ21102-14
8 ВЕРОНА21102-14
9 САССУОЛО21015-33
10 ПАРМА21013-23
11 АТАЛАНТА21015-53
12 БРЕШИА21011-13
13 МИЛАН21011-13
14 УДИНЕЗЕ31022-43
15 РОМА20204-42
16 ФИОРЕНТИНА30124-61
17 СПАЛ20022-40
18 КАЛЬЯРИ20021-30
19 ЛЕЧЧЕ20020-50
20 САМПДОРИЯ30031-90

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Фиорентина Франк Рибери Паулу Фонсека Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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