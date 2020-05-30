Впервые за 9 лет "Байер" выиграл во Фрайбурге: 20-летний вундеркинд стал топ-голеадором Германии

В первом матче 29 тура возобновленного после карантина чемпионата Германии "Байер" совершил практически подвиг и впервые за девять лет обыграл на выезде "Фрайбург" с минимальным счетом – 1:0. Эта победа позволила команде из Леверкузена подняться на третье место и продолжить борьбу за пьедестал Бундеслиги и путевку в Лигу чемпионов. А вот "Фрайбург" остается восьмым и может отпустить идущий на шестом месте "Вольфсбург" уже на семь очков.

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Победу "Байеру" на 56 минуте принес гол 20-летнего полузащитника Кая Хаверца, который забил уже 35 мяч в чемпионате Германии и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги для игроков до 21 года за всю историю – сообщает Gracenote.

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На втором месте списка бомбардиров расположился бывший форвард "Шальке" Клаус Фишер, забивший 34 гола. Третий – экс-игрок "Кельна" Дитер Мюллер с 32 голами. Четвертую строчку разделили сразу три игрока – Вальтер Бехтольд ("Айнтрахт" Франкфурт), Ули Хенесс ("Бавария") и Райнер Будде ("Дуйсбург"), на счету которых по 28 забитых мячей.

Кай Хавертц в борьбе с игроками "Фрайбурга" / Фото: Reuters

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Отметим, что Кай Хаверц в текущем сезоне принял участие в 38 встречах за "фармацевтов" во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 8 результативных передач. Интерес к нему проявляли мадридский "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", которые готовы выложить за игрока 100 миллионов евро.

Ранее мы сообщали, что "Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство.

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