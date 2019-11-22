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Вратарь чуть не уснул: нелепое исполнение пенальти рассмешило соцсети

22 ноября, 22:45

Футболист слишком долго разбегался перед исполнением пенальти, но в итоге промазал по воротам

Игрок бразильской команды "Пайсанду" Кайке удивил исполнением пенальти в матче с "Куяба Эспорте". Первый финальный матч между командами в Кубке Верде завершился победой "Пайсанду" со счетом 1:0. В ответной встрече в гостях "Куяба Эспорте" смог перевести игру в овертайм, забив на 90+5-й минуте.

В итоге соперникам пришлось выяснять победителя противостояния и обладателя трофея в серии пенальти.

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Кайке подошел к 11-метровой отметке, когда счет был 4:4. В случае результативного удара "Пайсанду" отпраздновал бы победу в турнире. Однако Кайке после сверхмедленного разбега послал мяч мимо ворот.

Ранее мы писали, что вратарь-неудачник сбил прожектор за воротами после неудачного пенальти. забавный эпизод произошел во время матча любительских команд в Англии.

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А в Германии футболист заработал пенальти с лавки запасных. Бедолага даже не успел выйти на поле, как создал проблемы для своей команды. Кстати, принять правильное решение арбитру помогла система VAR.

Напомним, что игроки "Шахтера" снова издевательски повторили трюк Суареса и Месси с пенальти. Вместо прямого удара с 11-метровой отметки дончане решили разыграть пенальти в стиле "Барсы" – получилось!

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видео пенальти чемпионат Бразилии

Источник: Championat.ru

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