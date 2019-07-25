Вратарь "Ливерпуля" жестко опозорился в матче со "Спортингом"

Симон Миньоле представил себя Лорисом Кариусом

Симон Миньоле. Фото: Instagram

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле допустил чудовищную ошибку в товарищеском матче против "Спортинга". На пятой минуте Бруну Фернандеш нанес удар из-за пределов штрафной, а бельгиец в простейшей ситуации не смог удержать мяч в руках. Как итог, плюс один курьезный пропущенный гол в карьере запасного голкипера "Ливерпуля".

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Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью Ливерпуля со Спортингом – 2:2. За "Ливерпуль" отличились Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум.

Кстати, защитник английского "Ливерпуля" Натаниэл Клайн получил травму крестообразной связки колена во время товарищеской встречи с дортмундской "Боруссией". Английский футболист вернется на поле не раньше, чем через полгода.

Также добавим, что футболист испанской "Севильи" Жорис Ньяньон стал антигероем товарищеского матча своей команды против победителя Лиги чемпионов английского "Ливерпуля". Игрок "Севильи" едва не сломал ногу сопернику в товарищеском матче.

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