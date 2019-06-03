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Вратарь сербов объявил самый желанный для себя счет в матче с Украиной

3 июня, 15:15

Марко Дмитрович озвучил планы балканской сборной на поединок с командой Андрея Шевченко во Львове

Вратарь сборной Сербии Марко Дмитрович
Вратарь сборной Сербии Марко Дмитрович. Фото: Getty Images

Основной голкипер сборной Сербии Марко Дмитрович поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против Украины, который состоится 7 июня на "Арене Львов". Напомним, в этом поединке команда Андрея Шевченко будет защищать статус лидера своей отборочной группы, которую возглавляет с четырьмя очками после двух игр.

"Наш план на матчи с Украиной и Литвой - шесть очков, – заявил голкипер сербов Марко Дмитрович, защищающий цвета испанского "Эйбара". -  Мы собираемся победить, сначала в Украине, на этом сейчас максимально и сфокусированы. Мы видели, что Украина – это командная сборная, у Шевченко на протяжении многих лет состав сильно не меняется. Коллектив – это их сила, нам не будет легко. Во Львове мы должны показать командный дух, который у нас есть. Меня бы устроил счет 1:0 в нашу пользу. Кто забьет? Да кто-угодно, хоть я со штрафного удара".

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Как сообщалось ранее, Андрей Шевченко назвал кадровые проблемы сборной Украины перед матчами с Сербией и Люксембургом. "Ярмоленко не будет готовиться ни к одному матчу, – заявил тренер украинской сборной. – Что касается Марлоса, посмотрим спустя три-четыре дня. И тогда будем определяться, будет ли он участвовать в игре 7-го числа".

Также о предстоящем матче Украина – Сербия высказался известный комментатор Виктор Вацко. "По сборной Украины есть нюансы, – говорит эксперт. – И они неутешительные".

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Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Источник:

ua.tribuna.com

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