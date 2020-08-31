Все решится в серии пенальти: букмекеры сказали, кто выиграет матч "Динамо" – "Алкмаар"

Аналитики называют киевлян фаворитами поединка, но в основное время предрекают ничью 1:1

Аналитики букмекерских контор обнародовали котировки на матч "Динамо" против нидерландского "Алкмаара" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Проход в следующий раунд прочат команде Мирчи Луческу. Но бой ожидается отнюдь не прогулочный. Напомним, волею жребия, "Динамо" примет "Алкмаар" в Киеве. Поединок состоится 15-16 сентября.

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На победу "Динамо" в основное время аналитиками установлен коэффициент 2.23, на ничью – 3.60, на победу "Алкмаара" – 3.10. Иными словами, вероятность выигрыша киевлян по итогам 90 минут оценивается в 43 процента, ничьей – в 26 процентов, а выигрыша гостей из Нидерландов – в 31 процент.

Что касается выхода в следующий раунд с учетом возможной серии пенальти и дополнительного времени, то котировки следующие: "Динамо" – 1.68; "Алкмаар" – 2.18. Или 57% против 43% в пользу киевлян.

"Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Что интересно, хотя фаворитом одноматчевого противостояния букмекеры считают "Динамо", но самым реальным из всех возможных результатов основного времени называют ничью 1:1 (коэффициент 6.80). Если этот прогноз оправдается, все решится в дополнительное время или в серии пенальти.

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Ранее Маркевич дал уверенный прогноз на матч "Динамо" – "Алкмаар". По мнению известного специалиста, для команды Луческу не будет проблемой обыграть в Киеве нидерландцев.

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