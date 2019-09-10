"Все спят, а я на Украина – Нигерия": яркие фанаты на контрольном поединке в Днепре

Болельщики на матче Украина - Нигерия / Фото: Instagram

Сегодня в Днепре состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии. На нашем сайте был онлайн матча Украина – Нигерия.

Команда Андрея Шевченко смогла отыграться со счета 0:2 и свести поединок к итоговой ничьей. Сумасшедшую поддержку на "Днепр-Арене" обеспечили болельщики, которые все 90 минут не замолкали ни на секунду.

Несмотря на позднее время и неофициальный поединок, многие фанаты пришли поддержать нашу сборную.Самые яркие фото со стадиона от наших болельщиков.

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Напомним, разгромив в субботу на выезде Литву (3:0), Украина стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята.

Обзор матча Литва – Украина (0:3)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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