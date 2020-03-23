Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусе

23 марта, 15:59

Богдан Юрков

"Я сижу дома с семьей. А вот рестораны и улицы заполнены людьми", - говорит белорус Александр Глеб

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб, известный по выступлениям за лондонский "Арсенал" и каталонскую "Барселону", рассказал об обстановке у себя на родине на фоне пандемии коронавируса. Напомним, чемпионат Беларуси по футболу – единственный в Европе, где продолжаются матчи, несмотря на коронавирус.

Читайте также: "Лукашенко сказал, что водка спасет от коронавируса. И ему верят": откровения финского хоккеиста "Немана"

"Лига чемпионов и Лига Европы прерваны. Это хорошо, потому что надо попытаться остановить коронавирус, – заявил Александр Глеб британскому таблоиду The Sun. – УЕФА поступил правильно. Но в Беларуси всем все равно. Это невероятно. Возможно, через неделю или две остановимся и мы. Вероятно, наш президент просто следит за развитием событий. Все здесь знают, что произошло в Италии и Испании. Это не здорово. Но люди из администрации президента Беларуси считают, что все не так страшно, как в новостях. Так мыслят и многие молодые люди и студенты. Я же остаюсь дома со своей семьей. Но когда выхожу, улицы и рестораны по-прежнему заполнены людьми"

Читайте также: Алиев позвонил в Беларусь Милевскому и предложил заработать на продаже защитных масок итальянцам

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 15 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 100 тыс. В Беларуси официально зафиксирован 81 случай заражения, летальных среди них – нет.

Смотрите, как Милевского поздравляли с чемпионством Беларуси-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь чемпионат Беларуси коронавирус Александр Глеб

Источник: The Sun

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...