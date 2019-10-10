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"Всегда выходим с мыслями только о победе": Малиновский рассказал о грядущем матче с Литвой

10 октября, 19:30

Игрок сборной Украины оценил шансы команды в матче отбора на Евро-2020

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: ФФУ

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2020 с Литвой. Ранее мы рассказывали, что защитник сборной Украины вернулся в строй.

"Всегда приятно находиться в ситуации, когда команда на позитивной волне, демонстрирует хороший футбол. Нам нужно поддерживать эту планку, и конечно, победить. Перед каждым матчем мы не смотрим на соперника. Всегда выходим с мыслями только о победе", отметил Малиновский.

"В Харькове отличные условия, прекрасный отель, есть все для восстановления. Поле отличного качества, есть чем заняться и в свободное время, есть где прогуляться. Это идеальные условия, думаю, трудно найти где-то что-то подобное", – рассказал игрок национальной сборной.

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Кроме того, Андрей Шевченко поделился мыслями перед матчем с Литвой. Наставник оценил шансы команды в поединке отбора на Евро-2020.

Смотрите, как сборная Украины играет в отборе на Евро-2020:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Источник: ФФУ

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