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Вслед за Евро: Кубок Америки могут перенести на следующее лето из-за коронавируса

14 марта, 17:59

Александр Трикиша

В ближайшее время ФИФА выступит с официальным заявлением

Кубок Америки 2020 года, который должен пройти в Аргентине и Колумбии предстоящим летом, могут перенести на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает El Mundo Deportivo. Источник сообщает, что в ближайшее время о переносе сообщат официально.

Ранее ФИФА выступила с рекомендацией отказаться национальным командам от товарищеских матчей в течение марта из-за ситуации с заболеванием.

Мы уже писали, что УЕФА прекращает подготовку к Евро-2020 – поставщикам поручили подумать, как перенести турнир. УЕФА проведет экстренное совещание 17 марта, где решится судьба турнира.

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Ранее УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса.

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Также уже были приостановлены большинство чемпионатов Европы, в том числе Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Матчи украинкой Премьер-лиги будут проходить за закрытыми дверями.

Кстати, два игрока итальянского ТОП-клуба заразились коронавирусом. В клубе чемпионата Италии "Фиорентине" зафиксированы еще три случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Вся команда изолирована.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ФИФА коронавирус Кубок Америки

Источник: Сегодня|Спорт

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