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Вторая жертва коронавируса: двукратный чемпион Уэльса объявил о банкротстве

22 апреля, 19:48

Александр Трикиша

Из-за остановки чемпионата Уэльса "Рил" остался без средств для существования

Двукратный чемпион Уэльса футбольный клуб "Рил" объявил о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Остановка чемпионата Уэльса сократила и так не гигантских доходов команды. Рил стал вторым клубом в Европе, объявившим о банкротстве на фоне коронавируса после словацкой "Жилины".

Отмечается, что еще в 2010 году "Рил" из-за проблем с инфраструктурой потерял лицензию на выступления в Премьер-лиге Уэльса и опустился в низший дивизион. Команда пыталась выкупить землю, на которой находилась клубная база, однако собственник не согласился продавать. До последнего времени "Рил" занимал девятое место в Лиге – Север чемпионата Уэльса. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Что касается доигрывания текущих Лиги чемпионов и Лиги Европы, то у УЕФА появился оригинальный вариант. Оставшиеся матчи хотят провести на нейтральной территории, а двухматчевые стадии сократить до одного поединка. При этом все встречи будут проходить без зрителей.

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Напомним, что из всех еврочемпионатов только Бельгия решила досрочно завершить сезон. Клубы согласились отдать золотые медали текущему лидеру турнирной таблицы "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь. Тем не менее, президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков за самовольное решение уйти на каникулы раньше всех.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол коронавирус чемпионат Уэльса

Источники: Сегодня|Спорт , SportArena

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