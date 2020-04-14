Без зрителей и на нейтральном поле: еврокубки доиграют в укороченном формате

Оставшиеся матчи внутренних чемпионатов будут доиграны без зрителей, после чего состоятся матчи еврокубков по укороченному формату. Об этом договорились Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА.
Как сообщает издание Cadena Ser, четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков будут проходить в формате одного матча на нейтральном поле. Все матчи пройдут в августе.
Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг".
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В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.
Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы на выезде при пустых трибунах обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Забитыми голами отличились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.
Ранее мы писали, что ФИФА придумала, как заставить игроков доиграть сезон, несмотря на завершение контрактов. У многих игроков завершаются контракты в июне, но на тот момент доиграть сезон никак не получится.
Смотрите, как "Шахтер" играл с "Вольфсбургом":
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