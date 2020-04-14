Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. Новости спорта
  2. Лиги чемпионов 2019

Без зрителей и на нейтральном поле: еврокубки доиграют в укороченном формате

14 апреля, 12:35

Александр Трикиша

Матчи еврокубков должны пройти в августе

Оставшиеся матчи внутренних чемпионатов будут доиграны без зрителей, после чего состоятся матчи еврокубков по укороченному формату. Об этом договорились Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА.

Как сообщает издание Cadena Ser, четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков будут проходить в формате одного матча на нейтральном поле. Все матчи пройдут в августе.

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг".

Читайте также: Событие дня: сумасшедший поединок Лиги чемпионов, в котором "Динамо" устроило голевую "перестрелку" с "Баварией"

Реклама

В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы на выезде при пустых трибунах обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Забитыми голами отличились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Ранее мы писали, что ФИФА придумала, как заставить игроков доиграть сезон, несмотря на завершение контрактов. У многих игроков завершаются контракты в июне, но на тот момент доиграть сезон никак не получится.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Вольфсбургом":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Лига чемпионов Лига Европы коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Оригинальный вариант: в УЕФА определились, когда доиграют еврокубки нынешнего сезона
Оригинальный вариант: в УЕФА определились, когда доиграют еврокубки нынешнего сезонаФутбол
УЕФА представил два варианта продолжения сезона: еврокубки пройдут после завершения чемпионатов
УЕФА представил два варианта продолжения сезона: еврокубки пройдут после завершения чемпионатовФутбол
Событие дня: сумасшедший поединок Лиги чемпионов, в котором
Событие дня: сумасшедший поединок Лиги чемпионов, в котором "Динамо" устроило голевую "перестрелку" с "Баварией"Лига чемпионов
УЕФА хочет завершить еврокубки до 3 августа: плей-офф могут сократить до одного матча
УЕФА хочет завершить еврокубки до 3 августа: плей-офф могут сократить до одного матчаЛига чемпионов
Трюки и голы именинника дня – знаменитого французского футболиста Франка Рибери
Трюки и голы именинника дня – знаменитого французского футболиста Франка РибериФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...