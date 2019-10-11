Второй раз подряд: наставник "Ливерпуля" стал лучшим тренером месяца

Английская Премьер-лига объявила имя лучшего тренера в сентябре

Юрген Клопп / Фото: AFP

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером сентября в чемпионате Англии. Немецкий специалист выигрывает эту награду уже второй месяц подряд. Ранее мы рассказывали, что Клопп становился лучшим наставником в сентябре.

Победы над "Ньюкаслом", "Челси" и "Шеффилд Юнайтед" позволили Клоппу опередить своих конкурентов: Эдди Хауи из "Борнмута", "Фрэнка Лампарда" из "Челси" и Брендана Роджерса из "Лестера".

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Всего же немецкий специалист в пятый раз стал лауреатом месяца: в сентябре 2016 года, декабре 2018-го, марте 2019-го и, благодаря блестящему старту Ливерпуля, два месяца подряд в нынешнем сезоне, август и сентябрь.

Ранее мы рассказывали, что на церемонии в Милане состоялось объявление лучшего футбольного тренера 2019 года. Облдадателем этой премии стал специалист из Германии.

Ранее мы писали, что жена Юргена Клоппа оказалась на мусорнике во время празднования мужем выигрыша ЛЧ.

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