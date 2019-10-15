"Вы сделали настоящий подарок защитникам Украины": Зеленский поздравил сборную с выходом на Евро

Сборная Украины / Фото: Reuters

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14 октября в НСК "Олимпийский" в Киеве сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года и досрочно завоевала путевку на Евро. Одним из первых национальную команду поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, мы вели онлайн матча Украина – Португалия.

"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти! Преодолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед", – написал Зеленский сразу после окончания матча на своей странице в Facebook.

Напомним, победу команде Андрея Шевченко принесли голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко в первом тайме. После перерыва Криштиану Роналду реализовал пенальти за игру рукой в исполнении Тараса Степаненко, которая стоила нашему полузащитнику второй желтой карточки в матче. В меньшинстве сборная Украины сумела выстоять против грозного соперника и довела матч до заслуженной победы Видео голов и обзор матча Украина – Португалия – 2:1.

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

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