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"Взяли кровь на руки": бывший вратарь сборной Беларуси обратился к силовикам

14 августа, 09:49

Елена Павлова Елена Павлова

Футболист и тренер призвал сотрудников спецслужб не применять силу против мирных граждан своей страны

Бывший вратарь сборной Беларуси по футболу Василий Хомутовский обратился к сотрудникам силовых структур страны с призывом остановить насилие во время акций протестов после выбора президента. Отметим, что во время такой акции в Молодечно правоохранители избили хоккеиста: под горячую руку силовиков попал Илья Литвинов.

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"Я, Василий Хомутовский, экс-вратарь национальной сборной Беларуси, ныне тренер вратарей чемпиона страны — "Динамо-Брест", обращаюсь ко всем сотрудникам силовых структур, особенно к офицерам. Во время президентских выборов избирателями, наблюдателями были зафиксированы многочисленные нарушения. Граждане нашей страны вышли на мирные акции согласно статье 35 нашей конституции. Против них была применена неадекватная сила, а также спецсредства. Людей избивали и арестовывали. Есть убитые и раненые.

Некоторые из ваших коллег уже взяли кровь на руки. Граждане нашей страны просят только одного: честных выборов и справедливого подсчета голосов. Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства, не применять силу против мирных граждан своей страны", – сказал Хомутовский на видео, опубликованном на его странице в Instagram.

INSTAGRAM

Отметим, что 41-летний Хомутовский провел 26 матчей за сборную Беларуси, а на клубном уровне успел немного поиграть в Украине за "Металлист" и "Таврию". Также был основным вратарем румынского "Стяуа". Сейчас Василий является одним из тренеров в "Динамо" Брест, за который выступают трое украинцев во главе с Артемом Милевским.

Ранее главная звезда белорусского спорта высказалась по поводу протестов.

Смотрите, что задержанный рассказал о зверствах в СИЗО Беларуси

Видео: Euroradio/Telegram
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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