Попал под горячую руку силовиков: истерзанное лицо хоккеиста, избитого правоохранителями в Беларуси

Парень просто возвращался с тренировки и никого не трогал

Форвард молодеченского "Динамо" Илья Литвинов пострадал во время протестов в Молодечно после президентских выборов в Беларуси. Источник сообщает, что парень не выказывал никакого возмущения, а просто возвращался домой, но был избит и задержан силовиками.

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"По информации наших источников, игрок молодечненского "Динамо" был избит сотрудниками правоохранительных органов в Молодечно. Предположительно, Илья возвращался с тренировки и попал под горячую руку", – "Хоккейный Бульбаш".

По информации белорусского издания "Прессбола", хоккеист также был задержан. А ранее бывший чемпион мира по боксу поддержал протесты в Беларуси. На данный момент полусредневес Иван Баранчик проживает в США.

"Жыве Беларусь! Белорусы – это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать. Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны. Они хотят быть услышанными. Они молчали на протяжении 26 лет. Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это. Вы – сильные", – написал Баранчик в своем Instagram.

Тем временем в Беларуси минула третья ночь кровавых протестов.

Белорусские силовики разошлись не на шутку: они оттесняют демонстрантов из центра к окраинам города. Доходит до того, что стреляют в простых прохожих, задерживают граждан, которые передвигаются поодиночке.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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