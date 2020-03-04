"Я этого просто не понимаю": наставник "Ливерпуля" резко отреагировал на вопрос о коронавирусе

Юргену Клоппу не нравится, когда такие вопросы задают тренерам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с лондонским "Челси" ответил на вопрос журналиста о коронавирусе.

"Послушайте, мне не нравится, что в жизни важно мнение футбольного тренера о серьезных вещах. Я этого просто не понимаю. Не имеет значения, что говорят известные люди. Нужно подходить к этому вопросу правильно. Такие люди, как я, не имеющие знаний, не должны это обсуждать. Нужно, чтобы говорили те, кто разбирается, а не футбольные тренеры. Я не разбираюсь в политике, коронавирусе. Почему этот вопрос задают мне? Я ношу бейсболку и плохо выбрит", – рассказал Клопп.

Коронавирус впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. На этот момент во всем мире зафиксировано более 92 тысячи заболевших, из них 3200 скончались.

Напомним, ранее у трех людей, которых медики в биокостюмах госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах, также не обнаружили признаков заражения.

Также мы рассказывали, что у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцы медики тоже взяли анализы.

О том, как распознать коронавирус, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая:

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