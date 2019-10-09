"Я и команда": игрок сборной Бельгии засветил голую задницу на командном фото

Дрис Мертенс / Фото: Instagram

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Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс показал командное фото команды в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против команды Сан-Марино. Ранее мы писали, что сексапильная модель призналась, что Криштиану Роналду хотел укусить ее за задницу.

"Это фото меня и команды-победительницы", – написал Мертенс на своей странице в Instagram.

Пока его команда фотографировалась, игрок стоял на заднем плане и показывал голую "пятую точку".

В текущем сезоне Мертенс сыграл в 10 матчах, в которых забил 6 голов. В предстоящих играх отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии встретится с Сан-Марино и Казахстаном.

После встречи с Литвой наши футболисты проведут, возможно, решающий поединок за первенство в группе – со сборной Португалии на столичном НСК "Олимпийский". Накануне же наставник украинцев прокомментировал информацию о своем возможном трудоустройстве в "Милане".

Кстати, Сенцов вместе с другими освобожденными пленниками посетят матч Украина – Португалия. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия посетит освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов.

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