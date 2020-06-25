"Я не человек офиса": Дарио Срна прокомментировал новую должность в "Шахтере"

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна, который в нынешнем сезоне был ассистентом главного тренера "горняков" Луиша Каштру, прокомментировал свою новую роль в донецком клубе. Напомним, накануне Срну назначили директором по футболу ФК "Шахтер".

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- Дарио, ты уже 17 лет в "Шахтере". Откуда мотивация продолжать трудиться в клубе?

- Мотивация у меня всегда была. Одно то, что я 17 лет в клубе, уже о многом говорит. Как я не раз отмечал, "Шахтер" – это мой клуб и моя любовь. И я буду здесь столько, сколько буду нужен. Мое сердце всегда с "Шахтером", а моя задача – развивать клуб и помогать команде, президенту, генеральному директору. Поэтому все, что от меня будет требоваться, я выполню, – цитирует Дарио Срну официальный сайт "Шахтера".





- Что думаешь о своей новой должности? Насколько она для тебя интересна?

- Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна – помогать "Шахтеру", помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол.





- То есть ты продолжишь принимать активное участие в тренировочном процессе?

- Конечно, я должен быть на каждой тренировке, на каждой игре. Но многое в моих обязанностях поменяется. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы "Шахтер" стал сильнее.





- Какие цели ты сам для себя ставишь в качестве директора по футболу?

- Мои цели – это цели "Шахтера". Это хороший, красивый и атакующий футбол, развитие молодых футболистов, завоевание золотых медалей, попадание в Лигу чемпионов. Буду работать для этого и делать все, чтобы был очень хороший результат и чтобы наши болельщики, президент и генеральный директор были довольны, – отметил Срна.

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Ранее "Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины. Это "золото" стало 13-м в истории "горняков" и первым при португальском тренере Луише Каштру.

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