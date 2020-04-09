Всеукраинская школа онлайн: учителя путают императоров и океаны

На днях в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учащихся 5-11-х классов. Только за первый день проект собрал более 3 млн зрителей. Впрочем, украинцы стали замечать, что во время уроков преподаватели допускают, порой, нелепые ошибки.

Так, во время онлайн-урока по истории учительница рассказывая о Киевском университете и о политике российского императора Николая І в отношении Украины, назвала его Николаем ІІ, хотя на продемонстрированном слайде имя российского монарха было написано правильно.

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Урок истории

А учительница географии во время урока перепутала названия океанов. Так, преподаватель сказала, что территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане. Однако, Атлантический океан не омывает территорию Австралии. А западное и южное побережье Австралии омывают Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.

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Урок географии

Ранее новости "Сегодня" писали, что на уроке по математике преподаватель допустила ошибку. Учитель предложила задачку, где нужно было вычислить скорость катера, который плывет против течения. Для этого она взяла скорость катера и отняла от нее известную скорость течения. Однако в примере 30,2 минус 2,2 у учительницы почему-то получилось 18 вместо 28.

Напомним, с 6 апреля в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Для поддержки этого важного социального проекта "Медиа Группа Украина" открыла свободный доступ к трансляциям уроков на платформе OLL.TV.

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