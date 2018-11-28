Яркая победа "Шахтера" в Германии: Фонсека с новинкой, капитан Тайсон – с двумя голами

О-о-очень нескучным получился матч "Шахтера" с "Хоффенхймом". И с очень приятной развязкой: "горняки" увезли из Германии победу – 3:2! Мы провели онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" с видео-повторами всех голов.

Паулу Фонсека, накануне заявивший, что при нем "Шахтер" никогда не будет играть только от обороны, удивил новинкой – выставил состав с тремя центральными защитниками. Матвиенко, Кривцов, Хочолава, а Исмаили с Данченко превратились в латералей. Что безусловно раскрывает Исмаили. Не совсем защитника, со всеми его забеганиями по флангу и острыми входами в штрафную гостей. А латераль, полуатакующая позиция на левой бровке, – как раз его.

Хозяева в дебюте были поострее, заставляя тренера Юлиана Нагельсмана, энергично руководившего их атаками, то и дело далеко выбегать за границу технической зоны. И вдруг "Шахтер" огрызнулся – да как! Исмаили уже на 14-й минуте показал зачем Фонсека подвинул его ближе к атаке: на своем фланге сыграл в стеночку с Тайсоном, выскочил на ворота и пробил в "домик" маячившему перед ним Нордтвейту. Небольшой рикошет от защитника дезориентировал Бауманна, и кипер "Хоффа" увидел мяч уже в сетке – 0:1. Исма снова забил немцам! И после гола изобразил Робин Гуда, посылающего стрелу точно в цель. А едва хозяева развели с центра, как Мораес, отобрав мяч у Шульца, бросил в прорыв Тайсона. Капитан "горняков" включил турбо, убежал от защитников и оставил не у дел вратаря. "Двоечка" за две минуты, да еще и в таком матче!

Казалось, немцы в нокдауне… Увы, лишь показалось. Трибуны громогласно запели, и эти песнопения возымели почти мгновенный эффект. Гости не разобрались с забросом с чужой половины, позволив Крамаричу выскочить на свидание с Пятовым и техничным "парашютом" переиграть своего украинского тезку. Которому хорватский Андрей, напомним, забил два гола ровно год назад в решающей игре квалификации к ЧМ-2018. 1:2 – трибуны запели еще громче, футболисты "Хоффенхайма" заиграли еще мощнее. "Шахтер" держался, но до спасительного перерыва не дотерпел. Гол "Хоффенхайма" получился какой-то сумбурный и от того еще более обидный. Мяч снова по высокой дуге перелетел Пятова, вновь далеко вышедшего из ворот – на этот раз нашего вратаря головой переиграл Цубер. 2:2 – счет первого матча повторен уже до антракта. Ну Фонсека ведь накануне обещал спектакль! Но после 2:0 на 15-й минуте сценарий мог быть и другой. Не случайно по дороге в подтрибунку капитан Тайсон не сдерживал эмоций, "пихая" партнерам налево и направо.

В начале второй половины очень быстро, в течение двух минут, на два "горчичника" наиграл форвард "Хоффенхайма" Салаи. Въехав прямой ногой в опорную Матвиенко, отправился отдыхать. Компанию ему мог составить тренер хозяев Нагельсман, очень эмоционально отреагировавший на удаление: бросился к резервному арбитру и едва не схватил того за грудки. У хозяев и в меньшистве были шансы: Цубер потряс перекладину, Шульц с убойной позиции зарядил мимо ворот... Но в концовке "горняки" смяли соперника. Удар в штангу от Тайсона, удар в штангу Майкона – и наконец гол! На 92-й минуте. Снова Исмаили вонзается слева – и выкатывает в центр штрафной Тайсону: тот спокойно, как в режиме slow motion, разворачивается и вгоняет мяч в амбиции "Хоффенхайма". "Шахтер" увозит гостевую победу 3:2!

"Лион" дома сыграл вничью с "МанСити" – 2:2, а значит расклад для выхода в плей-офф ЛЧ для "Шахтера" предельно простой: 12 декабря дома нужно обыграть "Лион".