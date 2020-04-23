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За Ярмоленко становится страшно: Андрей провел рискованную тренировку на своей лондонской террасе

23 апреля, 10:59

Олег Люлька

Это завораживает! Смотрите, как лидер сборной Украины поддерживает форму на карантине

Один из лидеров сборной Украины по футболу во время карантина нашел интересное место для тренировок. Андрей Ярмоленко, которому урежут часть зарплаты из-за ситуации с коронавирусом, лихо упражняется с мячом на террасе своих апартаментов в лондонском небоскребе.

Вингер лондонского "Вест Хэма" поразил своими трюками. Он элегантно набивает мяч на террасе, после чего подбивает его метров на семь в воздух через огромную бетонную конструкцию и, не давая мячу упасть на пол, принимает на ногу, а затем – на грудь. Невероятность этого фокуса – еще и в том, что Ярмоленко не допустил ни малейшей помарки даже несмотря на то, что его своими возгласами "Пап! Пап!" то и дело отвлекал сынишка, находившийся рядышком за столиком.

Ярмоленко, тренировка на террасе в Лондоне Видео: Instagram
Ярмоленко, тренировка на террасе в Лондоне Видео: Instagram

Отметим, что во время необычной тренировки в Лондоне Андрей прилично рисковал. Одно неосторожное движение украинского сборника могло привести к тому, что мяч мог вылететь за ограждение террасы и с большой высоты упасть на голову какому-нибудь случайному прохожему. Да и за самого Ярмоленко во время просмотра появившегося видео немного страшновато – как бы не выпал.

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Ранее мы писали, чтов одноклубники Ярмоленко сватают Малиновского. По данным итальянских медиа, "Вест Хэм" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты".

Смотрите, как Ярмоленко забивал Португалии

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Карантин со звездой

Источник: Сегодня|Спорт

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