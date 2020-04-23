За Ярмоленко становится страшно: Андрей провел рискованную тренировку на своей лондонской террасе

Один из лидеров сборной Украины по футболу во время карантина нашел интересное место для тренировок. Андрей Ярмоленко, которому урежут часть зарплаты из-за ситуации с коронавирусом, лихо упражняется с мячом на террасе своих апартаментов в лондонском небоскребе.

Вингер лондонского "Вест Хэма" поразил своими трюками. Он элегантно набивает мяч на террасе, после чего подбивает его метров на семь в воздух через огромную бетонную конструкцию и, не давая мячу упасть на пол, принимает на ногу, а затем – на грудь. Невероятность этого фокуса – еще и в том, что Ярмоленко не допустил ни малейшей помарки даже несмотря на то, что его своими возгласами "Пап! Пап!" то и дело отвлекал сынишка, находившийся рядышком за столиком.

Ярмоленко, тренировка на террасе в Лондоне Видео: Instagram

Ярмоленко, тренировка на террасе в Лондоне Видео: Instagram

Отметим, что во время необычной тренировки в Лондоне Андрей прилично рисковал. Одно неосторожное движение украинского сборника могло привести к тому, что мяч мог вылететь за ограждение террасы и с большой высоты упасть на голову какому-нибудь случайному прохожему. Да и за самого Ярмоленко во время просмотра появившегося видео немного страшновато – как бы не выпал.

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Ранее мы писали, чтов одноклубники Ярмоленко сватают Малиновского. По данным итальянских медиа, "Вест Хэм" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты".

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