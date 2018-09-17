Андрей Ярмоленко дебютировал в стартовом составе "Вест Хэма" в матче против "Эвертона" (3:1) и за полчаса оформил дубль, который принес команде первые очки в чемпионате. Дебютный гол украинцу в АПЛ организовал Арнаутович – выкатил ему мяч под удар сблизи. А второй Андрей забил в фирменном стиле – сместился справа в центр и закрутил в дальний. Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге. Последний раз это удавалось Андрею Воронину в 2008-м. А дубль в АПЛ у нас последним делал другой Андрей – Шевченко, в 2007-м. Ярмоленко провел на поле 82 минуты, после чего его заменил Снодграсс.

Впервые за 110 лет две команды АПЛ выиграли 5 стартовых туров. "Ливерпуль" на выезде одолел "Тоттенхэм" (2:1). "Это был сложный матч, чувак! – радовался Юрген Клопп. – Мы доминировали 85 минут. Безумно горжусь своими игроками". Защитник "шпор" Тоби Алдервейрелд всю игру провел в футболке без эмблемы "Тоттенхэма". Возможно, это был обычный производственный брак – ни клуб, ни футболист не прокомментировали. Вторая команда, стартовавшая с 5 побед подряд, – "Челси". Лондонцы дома разгромили "Кардифф" (4:1), а Маурицио Сарри сказал: "Моя цель – сделать "Челси" лучшей командой Англии. Пока же, как по мне, "Ливерпуль" и "МанСити" сильнее". Тем временем в крупнейшую итальянскую "Энциклопедию Треккани" внесен новый термин "сарризм", названный в честь Сарри и означающий игровой стиль, основанный на прессинге, активности флангов, доминировании во владении мяча и быстром розыгрыше.

На матч против "Фулхэма" (3:0) игроков "МанСити" вывели две болельщицы, одной из которых 98 лет, а другой 102. Ольга и Вера посещают матчи "горожан" с 1930 года. Зинченко впервые в сезоне попал в заявку на матч, но на поле не появился.

ИТАЛИЯ. Четыре матча понадобилось Роналду, чтобы забить дебютный гол за "Ювентус". Более того, в матче с "Сассуоло" португалец выстрелил дублем, который и принес туринцам победу (2:1).

ГЕРМАНИЯ. "Бавария" победила "Байер" (3:1), но лишились Толиссо: разрыв крестообразной связки колена, вылетел на несколько месяцев. Арендованный у "Барселоны" форвард Пако Алькасер дебютировал за дортмундскую "Боруссию" в матче с "Айнтрахтом" (3:1), отметился голом и получил травму лодыжки. "Шальке" без Коноплянки (у него матч-штраф за "красную") снова проиграл – 1:2 гладбахской "Боруссии".

ФРАНЦИЯ. "Лион", одногруппник "Шахтера" в ЛЧ, вырвал ничью в гостях у "Кана", игравшего с 55-й минуты в меньшинстве (2:2). Во время этого матча четверо победителей акции, организованной "Каном", наблюдали за игрой, находясь в джакузи, расположенном на беговых дорожках возле углового флажка. Томас Тухель – первый тренер ПСЖ, стартовавший в чемпионате с 5 побед: в этот раз разгромлен "Сент-Этьен" (4:0). Наставник "Ниццы" Патрик Виейра отстранил от работы с командой Марио Балотелли, из-за его веса в 100 кг. Команда с Лазурного побережья обыграла соперника "Динамо" по группе ЛЕ "Ренн" (2:1). Виейра: "Вот все и убедились, что и без Балотелли можно играть".

ИСПАНИЯ. При Эрнесто Вальверде "Барселона" дважды обыграла "Реал Сосьедад" в Сан-Себастьяне, где до него каталонцы не побеждали 11 лет. В субботу они первыми пропустили на 12-й минуте, но во втором тайме Луис Суарес и Дембеле принесли победу 2:1. "Блаугранас" оторвались от двух главных конкурентов – "Реал" расписал ничью с "Атлетиком" (1:1), а "Атлетико" – с "Эйбаром" (1:1). Причем "матрасники" ушли от поражения на 94-й минуте после гола 19-летнего форварда Борхи Гарсеса, дебютировавшего в этом матче.

Лучшие бомбардиры еврочемпионатов

Англия: 5 — Азар (Челси), 4 — Лукаку (МЮ), Мане (Ливерпуль), Митрович (Фулхэм)

Испания: 4 — Бензема (Реал), Месси (Барселона)

Италия: 4 — Дефрель (Сампдория), Пентек (Дженоа), 3 — Бенасси (Фиорентина), де Паул (Удинезе)

Германия: 3 — Дуда (Герта), Халлер (Айнтрахт), Салаи (Хоффенхайм)

Франция: 4 — Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Пепе (Лилль)