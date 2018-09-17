Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге

Сегодня, 08:29

Обзор футбольных еврочемпионатов: Ярмоленко и Роналду оформили по дублю

Ярмоленко с дублем. Последним из наших такое в АПЛ делал Шевченко. Фото AFP
Ярмоленко с дублем. Последним из наших такое в АПЛ делал Шевченко. Фото AFP

Андрей Ярмоленко дебютировал в стартовом составе "Вест Хэма" в матче против "Эвертона" (3:1) и за полчаса оформил дубль, который принес команде первые очки в чемпионате. Дебютный гол украинцу в АПЛ организовал Арнаутович – выкатил ему мяч под удар сблизи. А второй Андрей забил в фирменном стиле – сместился справа в центр и закрутил в дальний. Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге. Последний раз это удавалось Андрею Воронину в 2008-м. А дубль в АПЛ у нас последним делал другой Андрей – Шевченко, в 2007-м. Ярмоленко провел на поле 82 минуты, после чего его заменил Снодграсс.

Впервые за 110 лет две команды АПЛ выиграли 5 стартовых туров. "Ливерпуль" на выезде одолел "Тоттенхэм" (2:1). "Это был сложный матч, чувак! – радовался Юрген Клопп. – Мы доминировали 85 минут. Безумно горжусь своими игроками". Защитник "шпор" Тоби Алдервейрелд всю игру провел в футболке без эмблемы "Тоттенхэма". Возможно, это был обычный производственный брак – ни клуб, ни футболист не прокомментировали. Вторая команда, стартовавшая с 5 побед подряд, – "Челси". Лондонцы дома разгромили "Кардифф" (4:1), а Маурицио Сарри сказал: "Моя цель – сделать "Челси" лучшей командой Англии. Пока же, как по мне, "Ливерпуль" и "МанСити" сильнее". Тем временем в крупнейшую итальянскую "Энциклопедию Треккани" внесен новый термин "сарризм", названный в честь Сарри и означающий игровой стиль, основанный на прессинге, активности флангов, доминировании во владении мяча и быстром розыгрыше.

На матч против "Фулхэма" (3:0) игроков "МанСити" вывели две болельщицы, одной из которых 98 лет, а другой 102. Ольга и Вера посещают матчи "горожан" с 1930 года. Зинченко впервые в сезоне попал в заявку на матч, но на поле не появился.

ИТАЛИЯ. Четыре матча понадобилось Роналду, чтобы забить дебютный гол за "Ювентус". Более того, в матче с "Сассуоло" португалец выстрелил дублем, который и принес туринцам победу (2:1).

ГЕРМАНИЯ. "Бавария" победила "Байер" (3:1), но лишились Толиссо: разрыв крестообразной связки колена, вылетел на несколько месяцев. Арендованный у "Барселоны" форвард Пако Алькасер дебютировал за дортмундскую "Боруссию" в матче с "Айнтрахтом" (3:1), отметился голом и получил травму лодыжки. "Шальке" без Коноплянки (у него матч-штраф за "красную") снова проиграл – 1:2 гладбахской "Боруссии".

ФРАНЦИЯ. "Лион", одногруппник "Шахтера" в ЛЧ, вырвал ничью в гостях у "Кана", игравшего с 55-й минуты в меньшинстве (2:2). Во время этого матча четверо победителей акции, организованной "Каном", наблюдали за игрой, находясь в джакузи, расположенном на беговых дорожках возле углового флажка. Томас Тухель – первый тренер ПСЖ, стартовавший в чемпионате с 5 побед: в этот раз разгромлен "Сент-Этьен" (4:0). Наставник "Ниццы" Патрик Виейра отстранил от работы с командой Марио Балотелли, из-за его веса в 100 кг. Команда с Лазурного побережья обыграла соперника "Динамо" по группе ЛЕ "Ренн" (2:1). Виейра: "Вот все и убедились, что и без Балотелли можно играть".

ИСПАНИЯ. При Эрнесто Вальверде "Барселона" дважды обыграла "Реал Сосьедад" в Сан-Себастьяне, где до него каталонцы не побеждали 11 лет. В субботу они первыми пропустили на 12-й минуте, но во втором тайме Луис Суарес и Дембеле принесли победу 2:1. "Блаугранас" оторвались от двух главных конкурентов – "Реал" расписал ничью с "Атлетиком" (1:1), а "Атлетико" – с "Эйбаром" (1:1). Причем "матрасники" ушли от поражения на 94-й минуте после гола 19-летнего форварда Борхи Гарсеса, дебютировавшего в этом матче.

Лучшие бомбардиры еврочемпионатов

Англия: 5 — Азар (Челси), 4 — Лукаку (МЮ), Мане (Ливерпуль), Митрович (Фулхэм)

Испания: 4 — Бензема (Реал), Месси (Барселона)

Италия: 4 — Дефрель (Сампдория), Пентек (Дженоа), 3 — Бенасси (Фиорентина), де Паул (Удинезе)

Германия: 3 — Дуда (Герта), Халлер (Айнтрахт), Салаи (Хоффенхайм)

Франция: 4 — Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Пепе (Лилль)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Италии, чемпионат Германии, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

Вы сейчас просматриваете новость "Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Кирилл Круторогов

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...