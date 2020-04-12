Яйца без декольте: Месси показал подарки, которыми осчастливил своих детей на Пасху

Лионель Месси и его супруга Антонелла Роккуццо поздравили своих подписчиков с католической Пасхой, как это немногим ранее сделал и Криштиану Роналду. При этом если возлюбленная португальца Джорджина за праздничным столом блеснула откровенным декольте, то жена аргентинца подобных "вольностей" себе не позволила.

Вместе с тем фото, которым жена Месси поделилась в соцсетях, проиллюстрировало, какие именно подарки Лионель приготовил по случаю Пасхи своим сыновьям – Тьяго (7 лет), Матео (4 года) и Чиро (3 года). Двое младших получили от 6-кратного обладателя "Золотого мяча" динозавров и "киндеры", а старшему досталось огромное шоколадное яйцо.

Пасхальное фото семейства Месси

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Пасхальное фото семьи Роналду

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Напомним, ранее Месси лично прокомментировал слухи о возможном уходе из "Барселоны". Каталонца сватают в итальянский "Интер", а также аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз". Однако все эти сообщения Лионель называет фейком.

Смотрите, как Месси забивает в "Барселоне"

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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