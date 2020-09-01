Юные футболисты вернутся к тренировкам под руководством наставников "Шахтера"

Соблюдение всех эпидемиологических норм во время занятий – обязательно

1 сентября, после долгих месяцев вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса, вновь открылись двери стадионов и площадок для детей-участников проекта "Давай, играй!". Ранее мы сообщали, что "Шахтер" обставил "Реал" в рейтинге лучших клубов мира.

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Уже совсем скоро юные футболисты смогут вернуться к тренировкам на открытом воздухе под руководством профессиональных тренеров "Шахтера". Для безопасности детей тренировки возобновлены исключительно в регионах, в которых приступили к традиционным школьным урокам. Соблюдение всех эпидемиологических норм во время занятий – обязательно.

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Напомним, что "Давай, играй!" – самый массовый социальный проект, направленный на развитие детского любительского футбола в Украине. В нем принимают участие мальчики и девочки в возрасте от 7 до 12 лет. Площадки "Давай, играй!" расположены уже в 36 населенных пунктах, обеспечены мячами и всем необходимым спортивным инвентарем. А с детьми работают квалифицированные тренеры.

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А зимой "Шахтер" подарил детям по всей Украине 2 тысячи клубных футболок.

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