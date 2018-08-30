Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке

Наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился своими эмоциями после поражения от "Лейпцига" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. "Заря" во втором тайме выигрывала 2:1, но в итоге проиграла 2:3, пропустив гол на последней минуте с пенальти. Украинский клуб в этом поединке устраивала ничья.

- Хорошая игра была. Очень быстро пропустили. Но нашли в себе силы, сравняли счет. Думаю, матч был хорошим как с нашей стороны, так и со стороны "Лейпцига". Где-то больше повезло сопернику. Пенальти… На усмотрение судьи. У нас был точно такой же момент в домашней игре с "Десной", когда мяч отскочил от поля и попал в руку. Судья сказал, что такие пенальти не ставятся. Здесь рефери из Нидерландов поставил одиннадцатиметровый удар. Что-то еще говорить не хочется. Я благодарен всей команде, благодарен "Заре", за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение.

- Это значит, что вы уходите в отставку?

- Думаю, что да. Я, как главный тренер, отвечаю за результат. Нужно принимать это решение. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду, и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы. Поздравляю "Лейпциг" с проходом дальше. У вас хорошая, молодая команда, в которой много сильных футболистов. Надеюсь, вы займете в нынешнем чемпионате то место, которое позволит вам в следующее сезоне выступать в Лиге чемпионов.

Отметим, что Юрий Вернидуб возглавляет "Зарю" с 2011 года, до этого он два года работал ассистентом главного тренера луганского клуба.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Европы сыграют "Ворскла" и "Динамо". Киевляне не смогли пробиться в Лигу чемпионов, уступив "Аяксу" в плей-офф квалификации.

Отметим, что ранее в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В результате "Шахтеру" попались английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм".