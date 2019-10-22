"Ювентус" – "Локомотив": онлайн битвы в Турине, которая на 50% гарантирует итальянцам выход из группы

Игроки "Ювентуса", несмотря на дождь в Турине, в хорошем настроении / Фото: Reuters

Сегодня на стадионе "Альянц" в Турине в рамках третьего тура Лиги чемпионов один из фаворитов сезона "Ювентус" примет "Локомотив". Начало матча в 22:00. Наш сайт проведет онлайн этого поединка с интересными фактами и поминутный описанием событий на поле. Если смотреть на цифры, то фаворитом этой пары, естественно считаются итальянцы – пятое место в рейтинге УЕФА против 62 у россиян. Плюс единственные две встречи, которые между собой провели эти команды завершились победами Старой Синьоры – 3:0 и 1:0, хоть и было это аж в 1993 году в рамках 1/32-й Кубка УЕФА. Но обыграв в первом туре на выезде "Байер" (2:1), москвичи как бы заявили, что с ними тоже нужно считаться. К тому же в турнирной таблице они опережают "железнодорожников" всего на один балл – 4 очка – после победы над "Байером" (3:0) и ничьей с "Атлетико" (2:2).

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ЮВЕНТУС – ЛОКОМОТИВ 0:0

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В следующий понедельник будут названы 30 номинантов на получение "Золотого мяча", и Криштиану Роналду не могли не спросить об этом накануне матча в Турине: "Для меня не является самым важным, кто выиграет "Золотой мяч". Самое важное — это коллективные достижения. Вот, если мы выиграем у "Локомотива", то 50%, что выйдем в плей-офф. У нас сплоченный коллектив и командная победа важнее".

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