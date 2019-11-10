"Ювентус" – "Милан": где смотреть попытку воскрешения "россо-нери" в матче с непогрешимой Синьорой

В этом сезоне туринцы не проигрывают, а когда-то были биты и 7:1

ФК Милан / Фото: Reuters

Сегодня, 10 ноября, в Италии в рамках 12-го тура Серии А пройдет поединок под громкой вывеской "Ювентус" – "Милан". Хозяином противостояния стал туринский клуб. Мы проведем онлайн матча "Ювентус" – "Милан" на стадионе "Альянц"с поминутным комментарием событий на поле, фото и видео самых интересных и важных эпизодов.

В Украине это итальянское дерби покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40 по киевскому времени.

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Давайте посмотрим на интересные цифры в противостоянии апеннинских грандов. Самую крупную победу над "Ювентусом" "Милан" одержал в сезоне-1949/50 в Турине – 7:1. Самый результативный очный матч также состоялся в Турине во втором круге сезона-1926/27. Хозяева праздновали победу со счетом 8:2. Сейчас такое избиение мы вряд ли увидим, особенно в исполнении "россо-нери", у которых идет перестройка команды. А Старая Синьора в этом сезоне не проигрывает при двух ничьих в чемпионате Италии и одной – в Лиге чемпионов.

В десяти последних очных встречах в рамках чемпионата Италии "Ювентус" одержал 9 побед и потерпел 1 поражение, при этом забивая в среднем 1,8 гола за игру, а "Милан" – всего 0,6. Ранее мы писали, что звездный Златан Ибрагимович возвращается из США в Милан.

Смотрите, как в последнем туре Серии А в городском дерби "Ювентус" переиграл "Торино" 1:0

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