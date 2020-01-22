"Ювентус" – "Рома": онлайн матча Кубка Италии

Фото: juventus.com

В среду, 22 января, в Турине на "Альянц Стадиуме" состоится четвертьфинальный матч Кубка Италии: "Ювентус" встретится с римской "Ромой". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Полуфиналист турнира определится по итогам одной встречи, если победителя не выявят в основное время, команды ждет дополнительное время и при необходимости серия пенальти. Онлайн матча "Ювентус" – "Рома" доступен на нашем сайте.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЮВЕНТУС" – "РОМА"

"Ювентус" и "Рома" стартовали в розыгрыше Кубка Италии с 1/8 финала. В стартовом матче туринцы разгромили Удинезе (4:0), а римляне оказались сильнее "Пармы" (2:0). Победитель матча "Ювентус" – "Рома" в следующем раунде встретится с лучшей командой по итогам противостояния "Милан" – "Торино". Добавим, что действующий обладатель трофея "Лацио" вчера проиграл "Наполи" (1:0) и вылетел из турнира.

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Статистика "Ювентуса" и "Ромы" в Кубке Италии:

Ювентус является самым титулованным клубом в истории Кубка Италии. Туринцы выигрывали трофей 13 раз, при этом четырежды подряд в период с 2015 по 2018 год. Также "Старая Синьора" пять раз играла в финале национального Кубка. "Рома" занимает второе по количеству побед в Кубке Италии – девять трофеев, но последний они завоевали еще в 2008 году, а в предыдущий раз они доходили до финала в 2013 году. Кстати, римляне восемь раз безуспешно пытались выиграть главный матч турнира, больше проигранных финалов только у "Милана" (9).

История противостояния "Ювентус" – "Рома":

В текущем сезоне команды пересекались совсем недавно – 12 января команды играли между собой в чемпионате Италии и тогда "Ювентус" одержал победу со счетом 2:1. В целом же команды провели между собой 144 матча во всех турнирах, 83 матча завершились в пользу "Ювентуса", 40 побед на счету "Ромы" и еще 51 встреча завершилась мировой.

Букмекеры о матче "Ювентус" – "Рома":

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитам матча: коэффициент на то, что команда Маурицио Сарри выйдет в следующий раунд – 1.26, на выход в полуфинал "Ромы" – 3.50. Вероятность победы туринцев в основное время оценивается коэффициентом 1.60, ничья в основное время – 4.25, победа "Ромы" после 90 минут – 5.25. А вот если матч дойдет до серии пенальти, здесь уже шансы команды равны – 12.00 на проход любой из команды.

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