"Ювентус" уволил главного тренера Маурицио Сарри – источник

Сарри привел команду к золотым медалям Серии А, но вылетел в Лиге чемпионов уже в 1/8 финала

Журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо на своей странице в Twitter сообщил, что итальянский "Ювентус" уволил главного тренера команды Маурисио Сарри после вылета команды из Лиги чемпионов. Напомним, вчера в ответном матче 1/8 финала "Ювентус" обыграл "Лион" со счетом 2:1, но по сумме двух матчей в следующий раунд вышли французы.

Реклама

По информации источника, официально об отставке должны объявить в ближайшее время.

Сарри успел проработать в "Ювентусе" всего один сезон. Под его руководством команда выиграла золотые медали чемпионата Италии, а также дошла до финала Кубка страны. Ранее он возглавлял лондонский "Челси", "Наполи" и ряд других команд в Италии.

Мы уже писали, что наставник Малиновского может стать тренером Роналду: названы претенденты на пост коуча "Ювентуса". Туринский клуб рассматривает пять кандидатов на смену Маурицио Сарри.

Кстати, вчера Роналду побил почти столетний бомбардирский рекорд "Ювентуса". Португальский форвард наколотил 37 мячей в течение одного сезона. Предыдущий рекорд принадлежал Ференцу Хирзеру.

Реклама

Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Лион":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама