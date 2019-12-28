За лидером "Барселоны" охотятся сразу три европейских гранда

Марк-Андре тер Штеген / Фото: AFP

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов сразу трех европейских грандов.

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Трансфер 27-летнего футболиста желают провернуть туринский "Ювентус", мюнхенская "Бавария" и "ПСЖ".

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Каждый из перечисленных клубов не будет жалеть средств на приобретение тер Штегена, однако сам вратарь не планирует менять обстановку. Кроме того, его контракт с "Барселоной" действует до 2022 года и сам Марк-Андер не против поставить подпись под новым соглашением.

В текущем сезоне тер Штеген провел 25 матчей за "Барселону". На его счету две результативные передачи в чемпионате Испании.

Как мы сообщали, именно в "Барселоне" платят высокие зарплаты в спорте – в среднем 12,3 млн долларов в год. Второе место занял "Реал", третье – "Ювентус".

Также добавим, что игрок "Барселоны" будет судится с клубом из-за недостачи денег. Артуро Видаль продолжает попадать в скандальные ситуации.

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