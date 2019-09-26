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Забил гол "МЮ", а на следующий день пошел сдавать экзамен: 16-летний школьник стал героем интернета

26 сентября, 18:26

В этом сезоне на счету подростка 5 матчей и 1 гол

Люк Матесон

Люк Матесон / Фото: AFP

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16-летний защитник "Рочдейла" Люк Матесон на следующее утро после матча 1/16 финала Кубка лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1, 3:5) пошел в школу сдавать экзамен по психологии, информирует The Telegraph. В этом сезоне на счету подростка 5 матчей и 1 гол. "Рочдейл" выступает в третьем по силе дивизионе Англии.

"Образование мне очень нравится. Я это люблю. "Рочдейл" и школа меня очень поддерживали. Я люблю учиться. Этим я хочу заниматься. Футбол не дает гарантий", – отметил Матесон. – "Никогда не знаешь, что будет в будущем. Можно быть лучшим игроком в мире, но может и случиться все что угодно. Поэтому я хочу иметь запасной вариант".

Накануне "Манчестер Юнайтед" отчитался о доходах клуба за очередной финансовый год. Несмотря на отсутствие трофеев, "МЮ" установил новый клубный рекорд. Чистая прибыль клуба составила 56 млн евро.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появилась имена первых претендентов.

В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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футболист Манчестер Юнайтед Кубок лиги

Источник: СЭ

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