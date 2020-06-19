Забил первым же касанием после 11 месяцев: испанские страсти с удалением в матче "Реала" и "Валенсии"

Быстрый и точный Асенсио записал на свой счет гол и пас, а у Бензема - дубль

Мадридский "Реал" не оставляет попыток догнать таки "Барселону" и после двух сезонов без титула выиграть чемпионат Испании. И победа над "Валенсией" в последнем матче 29 тура стала еще одним шагом на этом пути. После победного новоселья в поединке с "Эйбаром", подопечные Зинедина Зидана разгромили соперника, который сражается за место в еврокубках.

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При этом мадридский клуб ухитрился пропустить первым уже на 21 минуте. Однако "сливочных" выручил офсайд – главный арбитр матча пересмотрел эпизод и не засчитал гол Родриго. А вот сам "Реал" сумел пробить оборону "Летучих мышей" только во втором тайме.

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Сначала на 61 минуте Азар и Бензема буквально разорвали защиту "Валенсии" – бельгиец вывел француза на ворота, а тот без проблем расстрелял Силлессена. Затем Асенсио, который менее минуты назад вышел на замену, удвоил преимущество хозяев "Альфредо ди Стефано" первым же касанием мяча. А до этого не играл из-за травмы почти 11 месяцев.

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Финиш поединка тоже получился горячим. За две минуты до конца основного времени Асенсио записал на свой счет еще и результативную передачу, а Бензема сделал дубль – 3:0.

И тут же Ли Кан Ин получил прямую красную карточку и удаление – кореец несколько раз подряд грубо атаковал Рамоса сзади.



Фото Reuters

После этого матча "Реал" набрал 62 балла и снова отстает от "Барселоны" лишь на два очка. Напомним, что в этом туре каталонцы не пожалели "Леганес", который борется за жизнь. За "блаугранас" забил их 17-летний вундеркинд Ансу Фати.

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