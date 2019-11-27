Забивной украинский "буйвол" Яремчук с огоньком отметил 24-летие: появилось видео

Самый результативный украинский футболист нынешнего сезона Роман Яремчук, претендующий на звание лучшего легионера в Европе, отметил свое 24-летие. Нападающий "буйволов", как называют бельгийский "Гент", отпраздновал день рождения в компании своих одноклубников – украинцев Игоря Пластуна и Романа Безуса и грузина Георгия Квилитая.
Читайте также: Не Зинченко и не Ярмоленко: лучший снайпер сборной Украины рассказал, кто в команде самый сильный
Отметили день рождения Романа Яремчука скромно, выпив кофе за столиком летней террасы ресторана. При этом Пластун, Безус и Квилитая спели имениннику песенку: "Happy birthday, dear Roma". А сам виновник торжества, несколько раз ударив себя в грудь, поблагодарил за поздравления: "Спасибо, пацаны".
Добавим, что праздник не обошелся без пиротехники. Во время исполнения праздничной песни в клубничном десерте Романа Яремчука искрились два бенгальских огонька. Кстати, судя по видео в Instagram, за праздничным столом футболисты сыграли в популярную игру UNO.
Читайте также: Забивной "буйвол" из сборной Украины показал малыша, которого ему родила горячая Кристина
Смотрите эффектные фото жены Романа Яремчука – Кристины
В тренде"Манчестер Сити" – "Шахтер": видео голов и лучших моментов исторического матча Лиги чемпионов
Напомним, что в четверг, 28 ноября, "Гент" Романа Яремчука, лидирующий в группе I Лиги Европы, сыграет на выезде с французским "Сент-Этьеном". В параллельном поединке во Львове сойдутся их соперники по группе – "Александрия" и "Вольфсбург".
Смотрите, как забивает Яремчук
Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк