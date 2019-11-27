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Забивной украинский "буйвол" Яремчук с огоньком отметил 24-летие: появилось видео

27 ноября, 20:28

За праздничным столом ключевой форвард сборной Украины бил себя в грудь и играл с партнерами в Uno

"Буйвол" Роман Яремчук

"Буйвол" Роман Яремчук / Фото: AFP

Самый результативный украинский футболист нынешнего сезона Роман Яремчук, претендующий на звание лучшего легионера в Европе, отметил свое 24-летие. Нападающий "буйволов", как называют бельгийский "Гент", отпраздновал день рождения в компании своих одноклубников – украинцев Игоря Пластуна и Романа Безуса и грузина Георгия Квилитая.

Роман Яремчук. День рождения Видео: Instagram

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Отметили день рождения Романа Яремчука скромно, выпив кофе за столиком летней террасы ресторана. При этом Пластун, Безус и Квилитая спели имениннику песенку: "Happy birthday, dear Roma". А сам виновник торжества, несколько раз ударив себя в грудь, поблагодарил за поздравления: "Спасибо, пацаны".

Добавим, что праздник не обошелся без пиротехники. Во время исполнения праздничной песни в клубничном десерте Романа Яремчука искрились два бенгальских огонька. Кстати, судя по видео в Instagram, за праздничным столом футболисты сыграли в популярную игру UNO.

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Напомним, что в четверг, 28 ноября, "Гент" Романа Яремчука, лидирующий в группе I Лиги Европы, сыграет на выезде с французским "Сент-Этьеном". В параллельном поединке во Львове сойдутся их соперники по группе – "Александрия" и "Вольфсбург".

Смотрите, как забивает Яремчук

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Лига Европы Сборная Украины Роман Безус Игорь Пластун Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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