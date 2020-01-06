Задействовали юристов: "Реал" всеми силами пытается вернуть Лунина уже зимой

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

"Реал" твердо намерен вернуть из аренды в "Вальядолиде" украинского голкипера Андрея Лунина, информирует Marca. Мадридский клуб хочет в обязательном порядке обеспечить Лунина игровой практикой во второй половине текущего сезона, и сейчас задействует все рычаги для того, чтобы досрочно завершить арендный договор с "Вальядолидом".

"Реал" уже сообщил об этом агенту Лунина, а также обратился в Федерацию футбола Испании. Как утверждает источник, "Реал" активно ищет вариант новой аренды для Андрея Лунина, делая акцент на том, чтобы в следующей своей команде украинский голкипер стал номером один. Сообщается, что на такие условия точно согласен испанский "Овьедо".

Кроме "Овьедо", на Лунина претендуют еще один клуб Сегунды "Альмерия", а также украинский "Днепр-1". При этом в "Реале" хотят, чтобы Лунин остался в Испании, но главное, чтобы украинец получил постоянную игровую практику.

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"Овьедо" занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.

Напомним, на Рождество Андрей Лунин позвал замуж свою возлюбленную Анастасию Томазову. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "Вальядолида" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да".

Также мы писали, что Лунин был претендентом на звание лучшего украинского легионера в Европе. Однако эта награда досталась чемпиону Англии в составе "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

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