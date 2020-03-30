В Англии предложили сумасшедший сценарий доигрывания текущего сезона

Текущий сезон чемпионата Англии по футболу могут завершить в течение четырех недель летом. Поединки могут проходить в Лондоне и загородных полях, это позволит проводить матчи национального первенства чуть ли не каждый день. В этом случае получится доиграть 92 матча этого сезона чемпионата за июнь и июль. Впрочем, отмечается, что такой формат – лишь один из вариантов.
Читайте также: футболист сборной призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover
Данное решение было выдвинуто в ходе телефонной конференции между руководством чемпионата, Футбольной ассоциацией Англии и Ассоциацией профессиональных футболистов.
Ранее мы писали, что украинский футболист Андрей Ярмоленко под угрозой: симптомы коронавируса проявились у восьми игроков "Вест Хэма". По словам вице-президента клуба, состояние изолированных футболистов пока не вызывает опасений.
Также в Англии был озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства. Часть клубов английской Премьер-лиги выступает за полную переигровку нынешнего первенства.
Смотрите, как "Челси" играет на своем текущем стадионе:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк