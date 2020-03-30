В Англии предложили сумасшедший сценарий доигрывания текущего сезона

Футболисты будут жить в изолированных лагерях, где и будут проводится матчи

Текущий сезон чемпионата Англии по футболу могут завершить в течение четырех недель летом. Поединки могут проходить в Лондоне и загородных полях, это позволит проводить матчи национального первенства чуть ли не каждый день. В этом случае получится доиграть 92 матча этого сезона чемпионата за июнь и июль. Впрочем, отмечается, что такой формат – лишь один из вариантов.

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Данное решение было выдвинуто в ходе телефонной конференции между руководством чемпионата, Футбольной ассоциацией Англии и Ассоциацией профессиональных футболистов.

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Ранее мы писали, что украинский футболист Андрей Ярмоленко под угрозой: симптомы коронавируса проявились у восьми игроков "Вест Хэма". По словам вице-президента клуба, состояние изолированных футболистов пока не вызывает опасений.

Также в Англии был озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства. Часть клубов английской Премьер-лиги выступает за полную переигровку нынешнего первенства.

Смотрите, как "Челси" играет на своем текущем стадионе:

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