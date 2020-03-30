Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Англии предложили сумасшедший сценарий доигрывания текущего сезона

30 марта, 09:25

Максим Перепелица

Футболисты будут жить в изолированных лагерях, где и будут проводится матчи

Текущий сезон чемпионата Англии по футболу могут завершить в течение четырех недель летом. Поединки могут проходить в Лондоне и загородных полях, это позволит проводить матчи национального первенства чуть ли не каждый день. В этом случае получится доиграть 92 матча этого сезона чемпионата за июнь и июль. Впрочем, отмечается, что такой формат – лишь один из вариантов.

Читайте также: футболист сборной призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover

Данное решение было выдвинуто в ходе телефонной конференции между руководством чемпионата, Футбольной ассоциацией Англии и Ассоциацией профессиональных футболистов.

Реклама

Ранее мы писали, что украинский футболист Андрей Ярмоленко под угрозой: симптомы коронавируса проявились у восьми игроков "Вест Хэма". По словам вице-президента клуба, состояние изолированных футболистов пока не вызывает опасений.

Также в Англии был озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства. Часть клубов английской Премьер-лиги выступает за полную переигровку нынешнего первенства.

Смотрите, как "Челси" играет на своем текущем стадионе:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии коронавирус

Источник: independent

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...