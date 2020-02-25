Запрет петь песни не сработал: в Японии отменили все футбольные матчи из-за коронавируса

Японская J-лига на своем официальном сайте сообщила об отмене матчей Кубка японской лиги. Новая дата проведения игр пока неизвестна. В целом, футбольные матчи в Японии не будут проводиться как минимум до 15 марта. Это сделано, чтобы помешать распространению коронавируса Covid-19.

На выходных 22-23 февраля состоялся первый тур чемпионата Японии. "Виссел Кобе", в качестве меры предосторожности запретивший болельщикам петь и скандировать, сыграл 1:1 с "Йокогамой".

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Напомним, что из-за коронавируса уже пострадал чемпионат Италии,а на очереди – Лига Европы. Как мы сообщали ранее, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей.

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Накануне власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Это седьмой смертельный случай от вируса в стране.

Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 – Венето, остальные – в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также – в городе Рим. Украинцев среди них нет.

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