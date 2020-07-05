"Заря" – "Александрия": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 5 июля, на "Славутич-Арене" в Запорожье проходит матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу между "Зарей" и "Александрией". С учетом субботнего поражения "Динамо" от "Шахтера" 2:3, "Заря" выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если обыграет сегодня александрийцев. Начало встречи – в 19:30. Мы ведем прямую видеотрансляцию поединка в Запорожье.

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Прямая трансляция матча "Заря" – "Александрия"

Отметим, что аналитики называют "Зарю" большим фаворитом этого матча. На ее победу установлен коэффициент 1.46, на ничью – 4.60, на победу "Александрии" – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Виктора Скрипника оценивается в 65 процентов, ничейного исхода – в 21 процент, а выигрыша подопечных Владимира Шарана – всего в 14 процентов. Наиболее вероятным результатом матча эксперты называют 1:0 в пользу "Зари". Коэффициент на такой исход равен 6.30.

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Добавим, что ранее в воскресенье "Десна" разгромила "Колос" 5:1. Причем последний мяч в этой встрече полузащитник хозяев Тотовицкий забил прямым ударом с углового.

Смотрите, как "Заря" проиграла "Александрии" в мае

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