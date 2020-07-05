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"Заря" – "Александрия": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

5 июля, 19:30

Олег Люлька Олег Люлька

Следите за ходом противостояния представителей лидирующей группы Премьер-лиги в онлайн-режиме

В воскресенье, 5 июля, на "Славутич-Арене" в Запорожье проходит матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу между "Зарей" и "Александрией". С учетом субботнего поражения "Динамо" от "Шахтера" 2:3, "Заря" выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если обыграет сегодня александрийцев. Начало встречи – в 19:30. Мы ведем прямую видеотрансляцию поединка в Запорожье.

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Прямая трансляция матча "Заря" – "Александрия"

Отметим, что аналитики называют "Зарю" большим фаворитом этого матча. На ее победу установлен коэффициент 1.46, на ничью – 4.60, на победу "Александрии" – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Виктора Скрипника оценивается в 65 процентов, ничейного исхода – в 21 процент, а выигрыша подопечных Владимира Шарана – всего в 14 процентов. Наиболее вероятным результатом матча эксперты называют 1:0 в пользу "Зари". Коэффициент на такой исход равен 6.30.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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Читайте также: Владимира Шарана в "Александрии" может заменить бывший тренер киевского "Динамо"

Добавим, что ранее в воскресенье "Десна" разгромила "Колос" 5:1. Причем последний мяч в этой встрече полузащитник хозяев Тотовицкий забил прямым ударом с углового.

Смотрите, как "Заря" проиграла "Александрии" в мае

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