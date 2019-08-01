Букмекеры считают, что с вероятностью в 74 процента украинский клуб выиграет и ответный матч еврокубка

"Заря" играет ответный матч против "Будучности". В первом украинцы победили 3:1 / Фото: Instagram

"Заря" – "Будучность": прогноз букмекеров на ответный матч Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 2019-08-01T18:40:42+03:00 Футбол Букмекеры считают, что с вероятностью в 74 процента украинский клуб выиграет и ответный матч еврокубка

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Заря" – "Будучность" начнется в 19:00 в четверг, 1 августа. После выездной победы со счетом 3:1 украинский клуб одной ногой – в следующем раунде турнира. Сегодня команде Виктора Скрипника можно даже проиграть с разницей в один мяч, и даже поражение 0:2 устроит "Зарю" – тогда она пройдет дальше за счет большего количества голов на выезде.

Смотреть онлайн "Заря" – "Будучность"

Но эксперты считают, что украинский клуб сможет выиграть и ответный матч. Так, коэффициент на победу "Зари" составляет всего 1.28, тогда как на победу гостей можно сделать ставку с коэффициентом 11.50, а на ничью – 5.40. Ставки на выход "Зари" в следующий раунд отбора Лиги Европы не принимаются – букмекеры считают это делом решенным. А рискнуть и поставить на "Будучность" можно с внушительным коэффициентом – 33!

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Таким образом, вероятность победы "Зари" оценивается в 74 процента, шансы на победу "Будучности" – 8 процентов, на ничью – 18.

"Заря" – "Будучность" трансляция канал УНИАН

Напомним, что для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" станет третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев.

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