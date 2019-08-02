"Заря" едет в Болгарию: определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы

Определился соперник луганской "Зари" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника встретится с ЦСКА из Софии. Во втором квалифай-раунде болгары по сумме двух матчей одолели хорватский "Осиек". Драматичным вышел ответный матч команд в Хорватии, где хозяева поля отыграли выездное поражение со счетом 0:1, но уступили в серии пенальти 3:4.
В свою очередь, "Заря" дважды обыграла вице-чемпиона Черногории "Будучность". На выезде украинцы победили со счетом 3:1, а дома выиграли со счетом 1:0, при этом у соперника было два удаления еще в первом тайме. Обзор матча "Заря" – "Будучность" – 1:0 есть на нашем сайте.
Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев:
Также вчера своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги Европы узнал "Мариуполь". КОманда Александра Бабича сыграет с голландским "АЗ Алкмар", который по суме двух матчей оказался сильнее шведского "Хеккена".
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