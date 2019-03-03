"Заря" громит "Ворсклу" и закрепляется на четвертом месте в таблице Премьер-лиги

Мячи Силаса, Громова и Караваева позволили "Заре" оторваться от преследователей в борьбе за место в ТОП-6

"Заря" обыграла "Ворсклу" со счетом 3:0. Фото ФК "Заря".

"Заря" громит "Ворсклу" и закрепляется на четвертом месте в таблице Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bdd/267/5c7bdd26763d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bdd/267/5c7bdd26763d8.jpg 2019-03-03T15:57:35+02:00 Футбол Мячи Силаса, Громова и Караваева позволили "Заре" оторваться от преследователей в борьбе за место в ТОП-6

В 20-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" разгромила "Ворсклу". Поединок прошел в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершился со счетом 3:0. Эта победа очень важно в свете борьбы за место в ТОП-6 чемпионата Украины по итогам первой части сезона.

Голы в составе луганского клуба забивали бразилец Силас (добавленные к первому тайму минуты), а также Артем Громов и Александр Караваев.

После этого матча у "Зари", идущей на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, стало 31 очко. У "Ворсклы" осталось 27 очков. Напомним, что на три места в первой шестерке ЧУ реально претендуют четыре команды: "Заря", "Десна", "Ворскла" и "Мариуполь".

"Заря" – "Ворскла" – 3:0 (1:0)

Голы: Силас (45+1), Громов (62), Караваев (77)

Желтые карточки: Громов (25), Силас (30), Вернидуб (88) – Шехич (12), Артур (26), Скляр (54), Чижов (71), Васин (88)

В параллельном матче "Арсенал" в выездном матче минимально обыграл "Олимпик" 1:0.

Напомним, что ранее в субботу "Динамо" на выезде обыграло "Десну" на выезде со счетом 2:1. В этом поединке серьезную травму получил испанский нападающий Фран Соль, который не поможет киевлянам в поединках 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" (7 марта и 14 марта).

В другом поединке вчерашнего дня лидер чемпионата Украины "Шахтер" на выезде минимально обыграл "Черноморец" – 1:0. Гол на 76-й минуте забил Марлос, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за фол от новичка одесского клуба Арни Вильхамссона. Исландский нападающий вышел на замену, пошел обороняться и "скосил" с своей штрафной Сергея Болбата.

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