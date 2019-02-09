"Заря" обыграла "Локомотив" в товарищеском матче

Украинский клуб трижды забил команде из Узбекистана, но арбитр засчитал только один мяч

"Заря" обыграла "Локомотив" из Ташкента.

"Заря" обыграла "Локомотив" в товарищеском матче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f1f/670/5c5f1f67053e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f1f/670/5c5f1f67053e5.jpg 2019-02-09T20:46:15+02:00 Футбол Украинский клуб трижды забил команде из Узбекистана, но арбитр засчитал только один мяч

Стартовый спарринг на вторых учебно-тренировочных сборах в Турции "Заря" провела с представителем узбекского футбола – клубом "Локомотив" из Ташкента. Матч завершился минимальной победой украинского клуба – 1:0. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

В первом тайме футболисты "Заря" создали несколько хороших моментов, но счет открыт не был. Во второй половине встречи моментов было меньше. Тем не менее, "Заря" продолжила владеть территориальным преимуществом, а мяч побывал в воротах "Локомотива" трижды. В первом случае было зафиксировано положение "вне игры", а во втором, по мнению арбитра, футболисты украинского клуба нарушили правила в атаке. "Заря" не успокоилась и все же добилась положительного для себя результата: на 84-й минуте Леонардо был сбит в штрафной соперника, за что был назначен одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал Артем Громов.

Следующий спарринг в Турции "Заря" проведет 12-го февраля, соперником станет шведский "Кальмар".

"Заря" – "Локомотив" – 1:0 (0:0)

Гол: Артем Громов (84, с пенальти)

"Заря": Луис Фелипе (Заури Махарадзе, 46), Владислав Кабаев (Максим Лунев, 60), Виталий Вернидуб (Вячеслав Чечер, 68), Евгений Чеберко (Никита Каменюка, 60), Игорь Чайковский (Максим Казаков, 60), Владислав Кочергин (Артем Громов, 46), Дмитрий Литвин (Максим Белый, 65), Дмитрий Хомченовский (Леонардо, 65), Александр Караваев (Игорь Загоруйко, 68), Силас (Александр Тымчик, 68), Филипп Будковский (Неманья Иванович, 65).

Отметим, что киевское "Динамо" завершило сборы победой над "Волеренгой". Голы Русина и Кравченко помогли киевлянам обыграть норвежский клуб.

Ранее в субботу "Мариуполь" сыграл спарринги с корейцами и казахами на сборе в Турции. Украинский клуб за один день проиграл южнокорейскому "Пхоханг Стилерс" и обыграл казахстанский "Актобе".

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