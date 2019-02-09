Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Заря" обыграла "Локомотив" в товарищеском матче

Сегодня, 20:46

Украинский клуб трижды забил команде из Узбекистана, но арбитр засчитал только один мяч

"Заря" обыграла "Локомотив" из Ташкента
"Заря" обыграла "Локомотив" из Ташкента.
"Заря" обыграла "Локомотив" в товарищеском матче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f1f/670/5c5f1f67053e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f1f/670/5c5f1f67053e5.jpg Футбол Украинский клуб трижды забил команде из Узбекистана, но арбитр засчитал только один мяч

Стартовый спарринг на вторых учебно-тренировочных сборах в Турции "Заря" провела с представителем узбекского футбола – клубом "Локомотив" из Ташкента. Матч завершился минимальной победой украинского клуба – 1:0. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

В первом тайме футболисты "Заря" создали несколько хороших моментов, но счет открыт не был. Во второй половине встречи моментов было меньше. Тем не менее, "Заря" продолжила владеть территориальным преимуществом, а мяч побывал в воротах "Локомотива" трижды. В первом случае было зафиксировано положение "вне игры", а во втором, по мнению арбитра, футболисты украинского клуба нарушили правила в атаке. "Заря" не успокоилась и все же добилась положительного для себя результата: на 84-й минуте Леонардо был сбит в штрафной соперника, за что был назначен одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал Артем Громов.

Следующий спарринг в Турции "Заря" проведет 12-го февраля, соперником станет шведский "Кальмар".

"Заря" – "Локомотив" – 1:0 (0:0)
Гол: Артем Громов (84, с пенальти)

"Заря": Луис Фелипе (Заури Махарадзе, 46), Владислав Кабаев (Максим Лунев, 60), Виталий Вернидуб (Вячеслав Чечер, 68), Евгений Чеберко (Никита Каменюка, 60), Игорь Чайковский (Максим Казаков, 60), Владислав Кочергин (Артем Громов, 46), Дмитрий Литвин (Максим Белый, 65), Дмитрий Хомченовский (Леонардо, 65), Александр Караваев (Игорь Загоруйко, 68), Силас (Александр Тымчик, 68), Филипп Будковский (Неманья Иванович, 65).

Отметим, что киевское "Динамо" завершило сборы победой над "Волеренгой". Голы Русина и Кравченко помогли киевлянам обыграть норвежский клуб.

Ранее в субботу "Мариуполь" сыграл спарринги с корейцами и казахами на сборе в Турции. Украинский клуб за один день проиграл южнокорейскому "Пхоханг Стилерс" и обыграл казахстанский "Актобе".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег товарищеский матч, Заря Луганск, Локомотив Ташкент

Вы сейчас просматриваете новость " "Заря" обыграла "Локомотив" в товарищеском матче". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В атаке Соль – голов ноль: "Динамо" не может выиграть на сборах три матча подряд

Вчера, 17:04

Киевляне в трех матчах забили всего один мяч, а их главный форвард пока "молчит"

"Олимпик" обыграл чемпионов Молдовы при помощи украинских судей

7 февраля, 20:20

Украинский клуб нанес поражение "Шерифу" на сборе в Турции

"Ворскла" на сборе проиграла команде из Боснии и Герцеговины

7 февраля, 18:55

Пятая команда чемпионата Украины пропустила два безответных мяча от боснийского "Железничара"

"Шахтер" сыграл вничью с "Ваккером": обзор матча

7 февраля, 12:14

"Горняки" провели последний спарринг перед Лигой Европы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:22

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Онлайн матча "Динамо" – "Волеренга": смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11:21

Прямая трансляция товарищеского поединка киевлян и норвежцев на сборах в Испании

Ричард Комми не сможет выйти на бой против Василия Ломаченко в апреле

Сегодня, 10:56

Чемпион IBF получил травму в титульном бою и не сможет тренироваться два месяца

Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены

Сегодня, 09:28

Из-за сильных морозов соревнования пройдут в воскресенье, 10 февраля

Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика

7 февраля, 12:00

Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта