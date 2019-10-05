"Заря" поддержала Беринчика перед боем с Морено

В клубе будут болеть за украинского боксера

Беринчик с Генинсоном и Рафаиловым / Фото: Instagram

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Луганская "Заря" пожелала удачи и победы Денису Беринчику в грядущем бою против мексиканца Патрицио Лопес Морено. Напомним, что Денис проведет защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Мы проводим онлайн вечера бокса в Броварах 5 октября.

"Желаем нашему другу Денису Беринчику победы в сегодняшнем бою против Патрицио Лопеса Морено", – написали в клубном Twitter "Зари".

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Украинский боксер неоднократно посещал матчи луганчан. Украинский боксер был свидетелем того, как "Заря" обыгрывала в Киеве сенсационный "Колос".Он наблюдал за противостоянием в компании бывшего президента Премьер-лиги Владимира Генинсона и генерального директора луганского клуба Сергея Рафаилова.

Обзор матча "Колос" – "Заря" – 1:3

Как мы писали ранее, другой украинский боксер, Александр Усик, показал, как танцует за рулем своей дорогой машины. Александр "вкатывается" в супертяжелый дивизион под аккомпанемент группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик танцует за рулем машины

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